Перечислите вслух пять событий, за которые вы благодарны: семь духовных практик для обретения покоя

Польза медитации является неоспоримой, однако далеко не всем людям она помогает на все сто процентов. Кроме того, не всегда есть для этого условия и возможности, а успокоиться иногда просто необходимо. Вот несколько духовных практик для обретения покоя, которые помогут вам привести мысли и чувства в норму, а также ощутить физическое блаженство.

Закройте глаза

Иногда достаточно закрыть глаза, чтобы не видеть визуальных раздражителей. Все наши чувства, в том числе и зрение, имеют огромное значение для восприятия окружающего мира. И если вы по какой-то причине расстроились или просто возбуждены, закройте на несколько минут глаза и отключитесь от внешнего шума. Вы уменьшаете визуальные стимулы, и от этого становится легче.

Прогуляйтесь по свежему воздуху или на время смените обстановку

Отличным решением будет выйти на свежий воздух и немного прогуляться в одиночестве. Если нет такой возможности, просто уйдите в другую комнату, выйдите из офиса и пройдитесь по коридору и пр. Физическое перемещение тела имеет огромное значение, поскольку вы именно физически покинули ту обстановку, которая стала вызывать дискомфорт.

Медленно выпейте стакан воды

Точнее сказать, не медленно, а осознанно (это все равно получится медленнее, чем при утолении жажды), чтобы почувствовать вкус каждой капли, ощутить попадание в полость рта, затем движение по всему телу. Сосредоточьтесь на этом процессе, он отвлечет вас от ненужных мыслей и поможет расслабиться. Можете считать глотки, а также представлять, как с поступлением в организм жидкости ваше тело оздоровляется, вы наполняетесь положительной энергией, все плохое уходит и оставляет место только самому хорошему.

Практикуйте “коробочное дыхание”

Дыхательные практики также помогают успокоиться. Попробуйте применять так называемое коробочное дыхание, использовав следующие рекомендации. Не торопясь посчитайте до четырех при вздохе, затем задержите дыхание, также считая до четырех. Считайте до четырех, выдыхая, а затем задерживая дыхание при выдохе. У вас получится “квадрат” из четырех “граней”: вдох, остановка, выдох и остановка. Пока вы будете все это подсчитывать, сосредоточитесь на дыхании и отвлечетесь от грустных мыслей или сможете успокоиться и избавиться от негативных эмоций.

Представьте красивый пейзаж

Наверняка у вас есть места, где вы чувствуете себя максимально комфортно. Некоторым людям достаточно посмотреть в окно, чтобы увидеть красивый пейзаж, а некоторые могут нарисовать его в своем представлении, даже если никогда там не были. Как только почувствуете усталость или раздражительность, представьте себе это место (назовем его местом вашей силы, ведь его можно сравнить с тем, где прошло ваше детство и где вы чувствовали себя максимально комфортно).

Перечислите пять вещей, за которые вы благодарны

Это могут быть глобальные события в жизни или локальные ситуации, которые произошли сегодня или вчера. Наверняка у вас есть за что благодарить Вселенную, воспользуйтесь этой возможностью, чтобы успокоиться.

Обратитесь за помощью

Если не получается успокоиться самостоятельно, позвоните близким людям, обратитесь за помощью к духовному наставнику или психологу. Обязательно что-то предпринимайте, чтобы не находиться в состоянии тревожности и беспокойства.