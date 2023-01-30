Не вникайте в чужие драмы: небольшие, но важные шаги на пути внутренних перемен к лучшему
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Чтобы ощутить вкус счастья, нужно выработать позитивное мышление и избавиться от всего токсичного. Например, от тех вещей, которые могут лишить душевного спокойствия. Вот что нужно сделать для обретения внутренней гармонии.
Откажитесь от стереотипов и шаблонов
Пытаясь вписаться в общепринятые стандарты, вы фокусируетесь на вещах, которые не сделают вас счастливыми. Пришло время перестать соответствовать чужим ожиданиям, сосредоточиться на своей жизни и на реализации тех целей, которые лично вы считаете для себя нужными и значимыми.
Занимайтесь тем, что вам нравится
Не нужно заставлять себя насильно делать то, чего не хочется делать, чтобы кого-то не обидеть. Думайте и заботьтесь о своем благополучии. Найдите для себя занятия, которые дарят вам вдохновение и мотивацию.
Если не нравится работа, то либо постарайтесь пересмотреть свое отношение к ней и найти что-то приятное, либо оправляйтесь на поиски новой.
Начинайте выходить из зоны комфорта
Однообразная рутина неизбежно приводит к застою и в долгосрочной перспективе к деградации. Узнавать и открывать что-то новое полезно и необходимо для личностного роста, развития. Вот почему так важно выходить из зоны комфорта и разрушать привычную рутину.
Или как минимум вносить в нее свои коррективы. Начните с малого: вместо выходных дома за просмотром сериала посетите выставку или сходите на концерт. Тогда увидите позитивные перемены.
Не вникайте в чужие драмы
Чужая жизнь — это потемки. Погружаясь в чьи-то драмы, выяснения отношений, вы только накапливаете негативные эмоции. Плюс сами можете стать участником не самых приятных событий. Другие люди способны переложить ответственность и обвинить вас в том, чего вы не совершали. Поэтому занимайтесь своей жизнью. А другие люди пусть занимаются своими делами.
Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят
Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой
Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь
Прислушивайтесь к голосу интуиции
Кто и что бы вам ни советовал, только вы сами знаете, как вам будет лучше. Почаще прислушивайтесь к голосу интуиции. Внутреннее чутье вас не обманет. Оно подскажет и укажет вам верный путь на пути к счастью. В то же время не забывайте полагаться не только на эмоции, но также и на здравый смысл.
Отпустите прошлое
Есть вещи, которые сложно забыть и с которыми сложно смириться. Травматичный болезненный опыт может долгое время напоминать о себе. Однако прошлое нужно отпустить для того, чтобы иметь возможность наслаждаться настоящим и открыть дверь в счастливое будущее.
Практикуйте благодарность и принятие. Это те вещи, которые помогут вам обрести душевное спокойствие.
Смотреть комментарии → Комментариев нет