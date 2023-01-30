Бойфренд Рене Зеллвегер опубликовал редкое фото с романтического свидания с актрисой

53-летняя оскароносная актриса Рене Зеллвегер и ее 43-летний бойфренд-телеведущий Ант Энстид не афишируют свои отношения. Однако в минувший уикенд Энстид все же вышел на связь с подписчиками и опубликовал в социальных сетях трогательные совместные фото с романтического свидания. На снимках Зеллвегер и ее избранник танцуют в уютных ресторанных интерьерах.

Всегда делайте паузы для моментов волшебства, – написал Энстид в посте.

Рене Зеллвегер и Ант Энстид познакомились на съемках передачи Discovery + Celebrity IOU Joyride, а впервые об их романе заговорили в 2021 году. Незадолго до того Энстид развелся с экс-супругой Кристиной Хаак (у них есть общий сын по имени Хадсон).

Напомним, что в 2010 году Зеллвегер решила сделать паузу в актерской карьере. В 2022-м она вернулась в большое кино и сыграла главную роль в сериале “Кое-что о Пэм”.