 

Бойфренд Рене Зеллвегер опубликовал редкое фото с романтического свидания с актрисой

30.01.2023, 14:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

53-летняя оскароносная актриса Рене Зеллвегер и ее 43-летний бойфренд-телеведущий Ант Энстид не афишируют свои отношения. Однако в минувший уикенд Энстид все же вышел на связь с подписчиками и опубликовал в социальных сетях трогательные совместные фото с романтического свидания. На снимках Зеллвегер и ее избранник танцуют в уютных ресторанных интерьерах. 

Всегда делайте паузы для моментов волшебства, – написал Энстид в посте. 

Рене Зеллвегер и Ант Энстид познакомились на съемках передачи Discovery + Celebrity IOU Joyride, а впервые об их романе заговорили в 2021 году. Незадолго до того Энстид развелся с экс-супругой Кристиной Хаак (у них есть общий сын по имени Хадсон). 

Напомним, что в 2010 году Зеллвегер решила сделать паузу в актерской карьере. В 2022-м она вернулась в большое кино и сыграла главную роль в сериале “Кое-что о Пэм”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.01.21 / Авиакомпания Nordwind наградила пилота, который обвинил Навального в создании аварийной ситуации в небе над Москвой

21.10.22 / Где сделать процедуру RF-лифтинга, которая восхитила Ким Кардашьян

18.01.23 / Родом из Кореи: маникюр “с румянцем” – идеальное решение для зимних месяцев

29.07.21 / Аварийное приземление НЛО в Греции

08.01.23 / Шукшина сплясала на костях разложившейся Пугачевой: Народ этого не простит

20.02.22 / Инопланетное вмешательство и генетическое изменение человечества

30.11.21 / Вирусолог Альтштейн просит не слушать слова артистов о вакцинации и Covid-19

31.08.22 / Зачем в России массово строят мини-дома?

26.12.20 / Егора Гайдара перезахоронят у Кремлёвской стены

04.08.22 / Боррель ответил 24 часа спустя на визит Пелоси на Тайвань

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика