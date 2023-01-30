 

Джейми Ли Кертис, Остин Батлер, Брендан Фрейзер и другие на премии AARP’s Movies for Grownups Awards

30.01.2023, 14:05, Разное
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В субботу, 28 января, в отеле Four Seasons в Беверли-Хиллз, Калифорния, прошла ежегодная 21-ая церемония вручения премии AARP’s Movies for Grownups Awards. Мероприятие традиционно собрало звездных гостей из мира кинематографа. На ковровой дорожке засветились Джейми Ли Кертис, звезда “Элвиса” Остин Батлер вместе с режиссером картины Базом Лурманом, Брендан Фрейзер с возлюбленной Джин Мур, Джефф Бриджес, Глен Пауэлл с сестрой и многие другие. 

Остин БатлерДжейми Ли КертисБрендан Фрейзер и Джин МурДжефф Бриджес


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