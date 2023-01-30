Джейми Ли Кертис, Остин Батлер, Брендан Фрейзер и другие на премии AARP’s Movies for Grownups Awards

В субботу, 28 января, в отеле Four Seasons в Беверли-Хиллз, Калифорния, прошла ежегодная 21-ая церемония вручения премии AARP’s Movies for Grownups Awards. Мероприятие традиционно собрало звездных гостей из мира кинематографа. На ковровой дорожке засветились Джейми Ли Кертис, звезда “Элвиса” Остин Батлер вместе с режиссером картины Базом Лурманом, Брендан Фрейзер с возлюбленной Джин Мур, Джефф Бриджес, Глен Пауэлл с сестрой и многие другие.

Остин БатлерДжейми Ли КертисБрендан Фрейзер и Джин МурДжефф Бриджес