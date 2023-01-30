 

Собянин: 2022 год превзошел предыдущий по вводу социальной инфраструктуры

30.01.2023, 14:01, Разное
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В 2022 году в городе сдали в эксплуатацию 36 детских садов, 19 объектов здравоохранения, 21 спортивно-рекреационное сооружение, 20 школ и два учреждения дополнительного образования. Также построены культурно-просветительские и социально-реабилитационные центры.

Силами инвесторов сдано в эксплуатацию 12 школ на почти девять тысяч мест. Это как небольшие корпуса, так и крупные объекты на тысячу и более учащихся.

“При этом мы не снизили темпов ввода жилых площадей — при запланированных 4,9 миллиона квадратных метров их построено почти 6,8 миллиона квадратных метров”, – отметил градоначальник.

Всего за прошлый год сдано 585 объектов капитального строительства. Их общая площадь – 13,3 миллиона квадратных метров.

Так, в “Лужниках” построили международный центр самбо и бокса, на ВДНХ появилось колесо обозрения “Солнце Москвы”, а на востоке столицы возвели индустриальный парк “Руднево”. Сдано в эксплуатацию около 100 километров дорог, новые объекты метрополитена и другие сооружения, рассказал Собянин.

С 2011 года в Москве построили 520 школ и детских садов. Об этом Сергей Собянин сообщил в ходе декабрьского отчета перед депутатами Мосгордумы.

Мэр отметил, что за эти годы число учащихся в городе выросло в полтора раза. В сентябре 2022 года в школы, детские сады и колледжи столицы пришли более 1,6 миллиона ребят – это рекорд за всю историю Москвы.

С января по сентябрь 2022 года город заключил с инвесторами соглашения о строительстве и передачи в собственность столицы 73 школ. Образовательные объекты будут рассчитаны на 31 тысячу мест.

В Новой Москве возведут 35 школ и детских садов. В старых границах города построят учебные заведения на 12,5 тысячи мест.


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