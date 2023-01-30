 

Известный в узком кругу украинский националист Пальчик погиб под Артемовском

30.01.2023, 13:55, Новости дня
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Под Артемовском (Бахмутом) уничтожен бывший командир Полтавской областной организации УНА-УНСО (признана экстремистской организацией и запрещена в России), нацист Валерий Пальчик, сообщили местные СМИ.

Украинское издание Знай.ua. сообщило, что Валерий Пальчик погиб в боях под Артемовском, командир нацистов участвовал в войне в Приднестровье, участник кавказских войн на стороне Грузии, передает РИА «Новости».

Ранее немецкие СМИ со ссылкой на секретный доклад Федеральной разведывательной службы Германии (БНД) в Бундестаге сообщили, что ВСУ понесли серьезные потери у Артемовска.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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