В Кремле рассказали об отношениях Путина и Эрдогана
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У президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана особенные отношения, они основываются на доверии и уважении, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он отказался комментировать турецко-французские отношения, при этом рассказал об отношениях между Путиным и Эрдоганом. Так, по его словам, отношения основываются на приверженности тем обязательствам, которые они на себя берут, информирует РИА «Новости».
Ранее Эрдоган заявил, что у президента Франции Эммануэля Макрона недостаточно квалификации, чтобы занимать пост президента Франции. Эрдоган назвал Макрона «нечестным», отметив при этом, что в Турции хотят, чтобы международная политика строилась на честности, поскольку без нее нет доверия.
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