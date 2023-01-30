 

В Кремле рассказали об отношениях Путина и Эрдогана

30.01.2023, 13:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

У президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана особенные отношения, они основываются на доверии и уважении, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отказался комментировать турецко-французские отношения, при этом рассказал об отношениях между Путиным и Эрдоганом. Так, по его словам, отношения основываются на приверженности тем обязательствам, которые они на себя берут, информирует РИА «Новости».

Ранее Эрдоган заявил, что у президента Франции Эммануэля Макрона недостаточно квалификации, чтобы занимать пост президента Франции. Эрдоган назвал Макрона «нечестным», отметив при этом, что в Турции хотят, чтобы международная политика строилась на честности, поскольку без нее нет доверия.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.03.22 / NYT: Соцсети сделали из Украины мем

01.09.21 / Общество «Знание» заключило соглашение с Альянсом по защите детей в цифровой среде

15.12.21 / ОАЭ приостановили переговоры с США по закупкам истребителей F-35

28.11.21 / «Молодежка ОНФ» поздравила приемные семьи с Днем матери

27.07.21 / Вышел новый мобильный дом Pro-EV

01.02.21 / В Мьянме произошел военный переворот, солдаты арестовали лидера страны

21.08.21 / В оккупированном Крыму запустили в небо флаг Украины. Видео

23.07.22 / Премьер-министр Венгрии рассказал, чем обернулись санкции против России для Европы

15.06.21 / Маас допустил введение новых санкций США против “Северного потока – 2”

05.01.22 / Россиян предупредили о «нервной погоде» в 2022 году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика