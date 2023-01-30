Масло для тела, перец для волос и красная помада: секреты красоты знойных испанок

Горячие, страстные и импульсивные испанки на протяжении нескольких сотен лет славятся удивительной красотой. Они используют определенные лайфхаки, которые помогают поддерживать их удивительную красоту. Вот несколько каждодневных ритуалов, которые обязательно соблюдают испанки.

Перечные маски для волос

У многих испанок довольно жесткие волосы, которые часто еще и вьются. Однако они научились справляться со своими прядями, и их прически выглядят просто восхитительно.

Испанки делают перцовые маски. Чтобы корни волос справлялись с тяжелыми и густыми прядями, они покупают средства с перцем, которые немного раздражают кожу головы и тем самым усиливают приток крови к ней. Также можно сделать маски самостоятельно.

Отличным средством является настойка на жгучем красном перце, натуральный сок плодов вишни, ежевики, абрикоса.

Масла для кожи

Испанки любят гладкую кожу. Именно поэтому они очень тщательно ухаживают за своим телом. Самым главным фаворитом этих жгучих и страстных женщин являются масла, которые оказывают благотворное воздействие на кожу и делают ее невероятно гладкой и мягкой. Кроме того, это помогает надолго сохранить красивый загар.

Отличным решением станет кокосовое масло. Нужно втирать его в кожные покровы сразу после выхода из душа, пока они еще влажные.

Это улучшает кровоснабжение кожи и помогает избавиться от целлюлита.

Южный воздух

Проживание возле моря и теплый ласковый ветер творят самые настоящие чудеса с кожей и волосами. Это один из секретов молодости и красоты испанок.

Кудри

У многих испанок роскошные вьющиеся волосы, и они очень сильно этим гордятся. Однако, чтобы кудри выглядели ухоженными и блестящими, нужно приложить достаточно много усилий.

Они пользуются качественными шампунями и бальзамами для вьющихся волос, уделяя много внимания кончикам. Особенно любят испанки различные эмульсии. Эти средства просто превосходно работают.

Красная помада

Ни одна испанка совершенно не может представить свой образ без красной помады на губах. Женщины в Испании используют ее по любым поводам.

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Среди основных их фаворитов – алый, коралловый и пурпурный оттенки помады.

Хорошо высыпаться

Испанки очень тщательно следят за своим режимом дня. Они стараются ложиться спать в одно и то же время и просыпаться не слишком поздно.

Это позволяет улучшить самочувствие и поддерживать молодость и красоту.

Практиковать дыхательную гимнастику

Первое, что делают многие испанки после пробуждения, так это дыхательные упражнения. Они помогают справиться со стрессом и тревожностью.

Эта техника помогает очистить мозг от негатива. Нужно закрыть глаза ладонями, а уши – большими пальцами. Язык должен находиться за зубами. Немного приоткрыть рот. Попробовать имитировать звук жужжания.

Добавлять коллаген в кофе

Кофе является не слишком полезным напитком, но его можно сделать более полезным. Чтобы добиться желаемого результата, нужно добавить в этот напиток порошковый коллаген.

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Это поможет поддерживать эластичность и упругость кожных покровов. В итоге можно намного дольше сохранять молодость и красоту.

Тренироваться как минимум 20 минут в день

Чтобы улучшить самочувствие и восстановить душевное равновесие, нужно заниматься йогой или пилатесом по 20 минут ежедневно. Лучше всего проводить тренировки по утрам, сразу после пробуждения.

Обязательно завтракать

Не стоит выходить из дома без завтрака. Отличным решением станет овсяная каша и яйца или оливки.

Также испанки любят пить витаминные коктейли по утрам. Это самый настоящий суперфуд.

Для приготовления такого коктейля нужно поместить в чашу блендера половинку банана, шпинат, ягоды черники и семена льна. Тщательно все это взбить.

Реже мыть волосы

Испанские женщины стараются мыть волосы реже. Идеальным вариантом будет перерыв между мытьем в 2-3 дня. Если делать это чаще, то можно сильно пересушить пряди и лишить их естественной красоты.

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Делать детоксикацию волос

На коже головы содержится достаточно много загрязняющих веществ. Чтобы поддерживать здоровье волос, раз в неделю нужно проводить детокс.

Для этого отличным вариантом станет использование шампуня, предназначенного для глубокого очищения кожи головы. Для этого нужно разделить волосы по пробору на несколько секций и нанести шампунь прямо на кожу. Оставить на несколько минут, затем помассировать и смыть.

Применение маски перед нанесением макияжа

Перед нанесением косметики стоит использовать увлажняющую маску. Это позволит сделать макияж совершенным.

Увеличение губ естественным путем

Чтобы губы казались больше, стоит использовать бальзам, содержащий в своем составе гиалуроновую кислоту. Это способствует увлажнению и питанию кожи.

Также можно использовать средства, содержащие в своем составе мяту. Благодаря легкому раздражающему эффекту губы увеличиваются и становятся более объемными.

Антивозрасной крем

Для поддержания красоты и молодости кожи и профилактики возрастных изменений испанки наносят на ночь антиворасной крем с ретинолом. Это средство дает просто потрясающие результаты.