 

Мнение: Трансплантация FESCO

30.01.2023, 13:35, Разное
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1 декабря прошлого года, основателя группы СУММА Зиявудина Магомедова приговорили к 19 годам колонии строгого режима, его брата, бывшего сенатора от Смоленской области Магомеда Магомедова, – к 18 годам, еще четырех фигурантов – к срокам от 7 до 12 лет. В этом приговоре отдельной строкой была выделена конфискация 32,5 % акций FESCO, принадлежащих Зиявудину Магомедову.

Но в ночь с 10 на 11 января 2023 года Хамовничский суд Москвы повторно арестовал 32,5 % акций FESCO, принадлежавших Зиявудину Магомедову.

А заодно акции и других акционеров, в том числе и акции, контролируемые Михаилом Рабиновичем (26,5%) и Андреем Севериловым (23,8%), ставших акционерами в результате событий, которые Зиявудин Магомедов еще в 2020 году назвал рейдерской атакой на FESCO.

Но через призму решения Хамовнического суда Москвы новые акционеры FESCO выглядят почти такими же жертвами российской государственной вакханалии, как и «лефортовский узник» Зиявудин Магомедов.

Подробности:

Кому лениво смотреть, но кто  любит читать:  текстовая версия публикаци.

PS Традиционно   выложил видео не только на YouTube, но и в Rutube. И как обычно напоминаю:  подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайки!  Заодно можно подписаться и на мой Telegram-канал.

Источник: Ирек Муртазин


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