В Сбербанке нашли 11 трлн неучтённых золотовалютных резервов России

По результатам ревизии активов ПАО «Сбер» в хранилищах финансовой организации обнаружили золото, валюту и драгоценные камни на общую сумму 11 трлн рублей, относящихся к золотовалютным резервам России.

Активы были по ошибке сняты с учёта в 2006 году и теперь будут возвращены в казну.

Как установила ревизионная комиссия, сотрудник отдела золотовалютных резервов, проводивший переоценку запасов Сбербанка, случайно потерял листок отчёта, на котором содержалась информация о переданных центробанкам на хранение ЗВР. В результате бухгалтерская документация была потеряна, и о них забыли.

Ценности были обнаружены случайно, когда руководство банка решило продать хранилище, которое по документам числилось пустым, однако на самом деле там хранилось несколько тонн золота и наличной валюты, бриллианты и сапфиры.

– Это очень неожиданная и приятная находка, – рассказал глава «Сбера» Герман Греф. – Мы, конечно, всё вернём государству в ценности и сохранности. Этой суммы хватит, чтобы залатать бюджетные дыры, проделанные ковидом и спецоперацией на Украине. Впредь мы будем внимательнее вести учёт ценностям, чтобы не допускать подобных оплошностей.

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