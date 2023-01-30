Скандалы: Это был тяжелый год

Российские банки завершили кризисный год с худшей за семь лет прибылью

По итогам кризисного 2022 года российские банки зафиксировали чистую прибыль в 203 млрд руб., сообщил Банк России. Финансовый результат оказался лучше прогноза ЦБ: в ноябре, раскрывая данные по сектору, глава департамента регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов допускал, что банки по итогам года смогут «выйти в ноль» после рекордных убытков.

«Такому результату в том числе способствовало постепенное восстановление основных доходов на фоне снижения ставок и роста бизнеса во втором полугодии», — говорится в обзоре ЦБ о развитии банковского сектора. Кроме того, в декабре российские банки заработали 342 млрд руб. чистой прибыли — втрое больше, чем за аналогичный период 2021 года. Финансовый результат поддержала валютная переоценка из-за ослабления рубля. Если бы ЦБ не дал кредитным организациям регуляторные послабления, сектор получил бы «несколько сотен миллиардов рублей убытка», оценил Данилов на брифинге после выхода обзора, но подчеркнул, что «в масштабах сектора это нестрашно».

По сравнению с рекордным результатом 2021 года (2,4 трлн руб.) прибыль кредитных организаций упала в 11,8 раза. Российский банковский сектор не фиксировал такую низкую годовую чистую прибыль как минимум семь лет, с кризисного 2015-го. Тогда финансовый результат был на уровне 192 млрд руб., следует из данных ЦБ. Положительный итог для всего сектора во многом обеспечил Сбербанк: он уже сообщил, что завершил год с чистой прибылью 300 млрд руб.

В следующем году прибыль сектора будет значительно выше, «если только не будет совсем непредвиденных новых потрясений», сказал Данилов: «Думаю, выше чем 1 трлн руб. будет прибыль, но это пока единственное, что могу сказать. Может быть, значительно выше».

«В какой-то степени наши послабления уйдут до конца года, но такого значительного досоздания резервов, по нашим оценкам, не будет, большой объем уже создан. Большой рост кредитного портфеля, который был, он, наверное, продолжится», — назвал он причины будущего роста.

Как менялся финансовый результат российских банков

21 февраля 2022 года Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а с 24 февраля ведет военную операцию на Украине. В ответ на это власти западных стран ввели санкции, в том числе против крупнейших российских банков. Под блокирующие ограничения США, Евросоюза или Великобритании уже попали Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, «Открытие», Промсвязьбанк, Росбанк, Совкомбанк и др. Кроме того, некоторые неподсанкционные банки столкнулись с отключением корреспондентских счетов в долларах и евро за рубежом.

В марте, после введения первых санкций в отношении банков, ЦБ запретил участникам рынка публиковать регулярную отчетность и сам перестал раскрывать совокупный финансовый результат сектора. Санкции, обвал на рынках, волатильность валютного курса и сложности в операциях с производными финансовыми инструментами привели к потерям на уровне 1 трлн руб., говорил в интервью РБК первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин. Всего по итогам первого полугодия убыток сектора ЦБ оценивал на уровне 1,5 трлн руб. Во втором полугодии многие участники рынка вышли на прибыльность и к ноябрю общие потери сократились до 400 млрд руб., сообщал регулятор.

В 2023 году, как прогнозирует директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ксения Якушкина, в случае отсутствия новых внешних шоков совокупная прибыль сектора может составить 1,3–1,5 трлн руб. Это может произойти в том числе за счет отсутствия резких колебаний чистой процентной маржи, умеренного роста во всех сегментах розничного и корпоративного кредитования, а также сдержанного роста проблемных активов.

По итогам года прибыль сектора «однозначно превысит 1 трлн руб. в отсутствие новых внешних шоков, вполне вероятно достижение результата в 1,4–1,5 трлн руб.», считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. «Новые санкции в отношении банковского сектора могут оказать негативное влияние на отдельные банки, однако поскольку большинство крупнейших банков уже находятся под санкциями, в масштабах сектора влияние вряд ли будет заметным», — отметил он.

Что обеспечило прибыль

Как следует из обзора банковского сектора, на конец декабря доля прибыльных банков в активах сектора составляла 82 против 94% в январе. При этом примерно треть кредитных организаций (31% от количества действующих) оставалось убыточными. Хотя по итогам года сектор вышел на прибыль, она распределена неравномерно, констатирует ЦБ.

«Не все банки смогли полностью отыграть потери начала года, отдельные игроки завершили год со значительными убытками», — говорится в обзоре регулятора.

По оценкам ЦБ, в прошлом году чистые процентные доходы банков составили 4,19 трлн руб. По сравнению с 2021-м они выросли на 2,9%, или 119 млрд руб. Чистые комиссионные доходы за отчетный период достигли 1,62 трлн руб., что на 5,7%, или 84 млрд руб., превышает прошлогодний результат. Для сравнения: в 2021 году чистые процентные доходы сектора увеличились на 15%, или 534 млрд руб., а чистые комиссионные — на 20%, или 252 млрд руб. (.pdf).

Отрицательный вклад в совокупный финансовый результат внесли операции банков с ценными бумагами (минус 107 млрд руб.), а также потери от переоценки активов в иностранной валюте и драгметаллов на балансе (минус 408 млрд руб. против чистого дохода 114 млрд руб. в 2021 году).

Операционные расходы банков в прошлом году увеличились на 7%, до 2,74 трлн руб. При этом расходы участников рынка на резервирование возможных потерь в кризис почти достигли 2,5 трлн руб. Как отмечается в обзоре, это «почти в пять раз выше, чем в 2021 году, но все же ниже пессимистических ожиданий начала года, даже если делать поправку на послабления». В пандемийном 2020-м расходы кредитных организаций на резервы были примерно вдвое ниже — 1,23 трлн руб., следует из данных регулятора (.pdf).

В кризисном 2022-м банки по рекомендации ЦБ могли не распределять дивиденды за предыдущий год и направлять в капитал. Кроме того, регулятор оказал поддержку кредитным организациям, например разрешил распустить накопленные ранее буферы и высвободить до 0,9 трлн руб. капитала. В результате за год балансовый капитал сектора почти не изменился: прирост составил 84 млрд руб., или 0,7%, до 12,1 трлн руб. А регулятивный капитал (тот, что учитывается при расчете нормативов) прибавил 3,1% за январь—ноябрь. На 1 января уровень достаточности совокупного капитала сектора составил 12,8%, что на 0,5 п.п. превышает докризисный показатель начала прошлого года.

Фото: Скандалы.ру

Юлия Кошкина

Оригинал материала: “РБК”