Специалисты рассказали, какие методы помогают восстановить организм после гриппа и ОРВИ

Врач Владимир Бондаренко утверждает, что существует множество способов выздоровления после гриппа или ОРВИ.

Специалисты подчеркивают, что грипп может ослабить иммунную систему и вызвать повреждение микрофлоры кишечника. Лечение также может привести к болезням сердца и суставов. В первые несколько дней следует отказаться от физических упражнений. Легкие упражнения можно делать по утрам. Они также должны включать дыхательные гимнастики.

После болезни питание человека должно быть сбалансированным. Чтобы ускорить выздоровление, следует есть фрукты, такие как виноград и лимоны.