Да не проблема! – Личное мнение

Я не понимаю, с чем это связано, но последнее время у некоторых людей всё чаще возникают проблемы с долгами.

Одна не оплатила налог. Другой вообще задолжал миллионы.



Фото: istockphoto.com

Ребят, ну что с вами? И ведь совершенно нельзя сказать, что это всё — с умыслом.

Да с каким там умыслом при нынешних ставках? Я думаю, это обыкновенное «авось» и разгильдяйство.

Ну как можно требовать от человека, чтобы у него всё в бухгалтерии было гладко? Когда он танцует, например, или вещи шьёт, или вся голова занята развитием бизнеса?

Как правило, бухгалтерия — это то, чем заниматься вообще нет сил.

Отсюда и возникают проблемы. Бухгалтерию ведёт какая-нибудь девочка «от знакомых». А она — сегодня есть, а завтра ей надоело. В итоге проблемы разгребать-то тебе.

Бухгалтерские компании, конечно, намного надёжнее. Но где найти такую — проблема раз. Вторая проблема — ты у них одна из многих. Часто к ним не подойдёшь и не попросишь разгрести то, что накопилось за годы — просто не будут заниматься этим. Ну, редко кто захочет досконально вникать в твои проблемы.

В этот момент, конечно, все вспоминают надёжную как стену глыбу от бухгалтерии из прошлого века, которая могла всё.

Но где её взять — эту глыбу?

Вот вам: Анна Корнакова.

Как раз именно такой бухгалтер-гора, бухгалтер-перфекционист высочайшего уровня. Сама в прошлом гендиректор. Она и её команда глубоко погружаются в бизнес, всегда ищут пути решения проблем клиента. Создают надёжный финансовый тыл, работают не с цифрами, а с бизнесом.

Анна Корнакова часто становится «следующим бухгалтером» — тем, к кому обращаются с просьбой разгрести завалы и исправить то, что до неё натворили. Корнакова и её ребята засучат рукава и не только приведут в порядок бухгалтерскую документацию, но сделают так, чтобы всё было, как положено по закону!

Корнакова отвечает на самый главный вопрос клиента: «Где мои деньги, Ань? Куда двигаться, как и что оптимизировать?».

Корнакова оказывает услуги не только бухгалтерского, но и управленческого учёта 80% своих клиентов (даже ИПшникам). Ведь только так можно рационально распределить бюджет, снизить издержки и понять, где кроется прибыль.

Одним только бухучетом этого не сделать!

Чтобы найти нестандартные пути и решения, нужно бизнес-мышление. Этому не учат на курсах, тут нужен огромный опыт!

В отличие от других вариантов, компания Корнаковой — это «бухгалтерия с человеческим лицом». На связи с клиентом в любое время суток (24/7/365, чтобы решить любую срочную проблему).

Но главное — стоимость услуг бухгалтерии Анны Корнаковой не выше, чем плата за обслуживание в обычной аутсорсинговой компании, и в 5-10 раз меньше зарплаты штатного бухгалтера. От 5 тыс. руб. в месяц. Первую консультацию-знакомство Анна Корнакова и вовсе проводит бесплатно. Чтобы получить её, достаточно оставить заявку на сайте.

В общем, редкий нынче вид надёжного бухгалтера-горы даже для небольшого бизнеса. Не благодарите!

Реклама. ИП Минаичев П.Г.

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