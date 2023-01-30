 

Легендарный камбэк: Spice Girls могут в полном составе выступить на коронации Карла III

30.01.2023, 12:40, Разное
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В СМИ начала появляться информация о том, что группа Spice Girls может воссоединиться ради выступления на коронации короля Великобритании Карла III. Торжественное трехдневное празднование пройдет в мае этого года. По информации The Sun, организаторы решили пригласить певиц, так как за свою карьеру они встречались с монархом аж несколько раз.

Королевские организаторы очень заинтересованы в том, чтобы пригласить самую известную британскую девичью группу, и Spice Girls всерьез обдумывают возвращение на сцену в полном составе для такого исторического события, – сообщил источник.

Последний раз Виктория Бекхэм, Джери Холлиуэлл, Эмма Бантон, Мелани Браун и Мелани Чисхолм объединялись в 2012 году. Тогда Spice Girls выступили на церемонии закрытия летних Олимпийских игр, которые прошли в Лондоне.

Воссоединение может произойти в рамках какого-то действительно значительного события. Мел Би и Мел Си — лидеры группы, и они пытаются воплотить это в жизнь, – добавил инсайдер.

Напомним, в прошлом году участницы Spice Girls воссоединились на праздновании 50-летия Джери Холлиуэлл. Из легендарной пятерки “перчинок” на вечеринке не хватало только Мел Би. Девушки с удовольствием танцевали вместе и даже исполнили свои золотые хиты.


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