 

На Алтае возбудили уголовное дело после смерти 7-летнего ребенка в больнице

30.01.2023, 12:35, Разное
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В Волчихинской ЦРБ Алтайского края умер семилетний ребенок, который, предположительно, болел ангиной. Об этом сообщает “Царьград” со ссылкой на местные паблики в соцсетях.

После проверки полиция возбудила уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), пишет RT. Предварительной причиной ребенка называют вирусную инфекцию.


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