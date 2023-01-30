На Алтае возбудили уголовное дело после смерти 7-летнего ребенка в больнице

В Волчихинской ЦРБ Алтайского края умер семилетний ребенок, который, предположительно, болел ангиной. Об этом сообщает “Царьград” со ссылкой на местные паблики в соцсетях.

После проверки полиция возбудила уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), пишет RT. Предварительной причиной ребенка называют вирусную инфекцию.