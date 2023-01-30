Sky: Истребитель F-4 ВВС Греции упал в море около авиабазы Андравида
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Истребитель F-4 ВВС Греции, выполнявший тренировочный полет, упал в понедельник в море около авиабазы Андравида на северо-западе полуострова Пелопоннес, по предварительной информации, пилоты катапультировались, сообщили СМИ.
Как информирует телеканал Sky, двухместный F-4 упал в акватории мор в 25 морских милях к югу от аэропорта Андравиды, сейчас проводится спасательная операция. Пилоты подали сигнал о том, что катапультируются из самолета, передает ТАСС.
Ранее истребитель-бомбардировщик McDonnell Douglas F-4 Phantom II ВВС Ирана разбился на западе страны.
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