Sky: Истребитель F-4 ВВС Греции упал в море около авиабазы Андравида

Истребитель F-4 ВВС Греции, выполнявший тренировочный полет, упал в понедельник в море около авиабазы Андравида на северо-западе полуострова Пелопоннес, по предварительной информации, пилоты катапультировались, сообщили СМИ.

Как информирует телеканал Sky, двухместный F-4 упал в акватории мор в 25 морских милях к югу от аэропорта Андравиды, сейчас проводится спасательная операция. Пилоты подали сигнал о том, что катапультируются из самолета, передает ТАСС.

Ранее истребитель-бомбардировщик McDonnell Douglas F-4 Phantom II ВВС Ирана разбился на западе страны.

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