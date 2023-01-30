 

Sky: Истребитель F-4 ВВС Греции упал в море около авиабазы Андравида

30.01.2023, 12:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Истребитель F-4 ВВС Греции, выполнявший тренировочный полет, упал в понедельник в море около авиабазы Андравида на северо-западе полуострова Пелопоннес, по предварительной информации, пилоты катапультировались, сообщили СМИ.

Как информирует телеканал Sky, двухместный F-4 упал в акватории мор в 25 морских милях к югу от аэропорта Андравиды, сейчас проводится спасательная операция. Пилоты подали сигнал о том, что катапультируются из самолета, передает ТАСС.

Ранее истребитель-бомбардировщик McDonnell Douglas F-4 Phantom II ВВС Ирана разбился на западе страны.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07.21 / Лукашенко прибыл в Петербург для встречи с Путиным

06.10.20 / Создателя известного антивируса McAfee обвинили в уклонении от уплаты налогов

07.07.21 / Литва решила построить стену на границе с Белоруссией

10.06.21 / Asahi Shimbun – со снижением числа заражений в Японии заговорили о допуске зрителей на Олимпиаду

07.09.20 / Глава МИД Сербии назвал исчерпанной ситуацию вокруг поста Захаровой

05.10.21 / Производство вакцин Pfizer и Moderna в Украине вполне реально – главный санврач

02.05.21 / Итальянцы научили робота думать вслух

14.03.22 / Назван способ вернуть отключенный из-за санкций гаджет

06.02.21 / Эксперт: Осквернение памятника Бандере во Львове выгодно провокаторам из СБУ

19.07.21 / “Когда у тебя такое тело, любое бикини выглядит великолепно”. “Горячая” Херли засветила “сексуальные” формы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика