Лондон опасается, что российские военные захватят и изучат танки Challenger

Британские военные опасаются, что танки Challenger 2, которые Лондон обещал передать Киеву, могут быть повреждены в боях и попадут в руки к россиянам. Как пишет The Sun, в данном случае Москва получит доступ к сверхсекретным британским технологиям брони, предположительно, самым совершенным в мире.



AP

В британских сухопутных войсках прорабатываются чрезвычайные планы по эвакуации, восстановлению и ремонту британских танков на те случаи, когда они будут повреждены на Украине. Цель — не допустить попадания сверхсекретной брони и технологий в руки России. Как пишет The Sun, танки Challenger 2 защищены лучшей в мире бронёй Chobham, изготовленной из секретной композиции керамики, стали и поглощающих кинетическую энергию элементов.

Как продолжает портал, Великобритания пообещала поставить Украине 14 Challenger 2, но источники в министерстве обороны говорят, что было бы ужасно, если бы хотя бы один из них был захвачен войсками Владимира Путина. В случае такого захвата российские военные эксперты и учёные смогут свободно изучать упомянутую британскую броню и разрабатывать способы борьбы и уничтожения танков Challenger 2.

«Британская броня сегодня — лучшая в мире. За всю историю существования танков Challenger 2 только один из них был уничтожен в бою, и то это произошло в результате так называемого дружественного огня в Ираке. Русские будут отчаянно пытаться подбить и захватить Challenger 2, отчасти в интересах своей пропаганды, но также и для того, чтобы получить доступ к его секретам», — пояснил источник.

Высшее военное руководство Великобритании работает с высшим командованием ВСУ, чтобы гарантировать, что британские танки можно будет эвакуировать в безопасное место, если какой-то из них выйдет из строя.

«Если танк оказывается подбитым или выведенным из строя, то первым вариантом всегда является попытка его ремонта на месте. Его буксируют другим танком в безопасное укрытие или используют специальную бронированную ремонтно-эвакуационную машину, которая выглядит как танк с большим краном.

Самым худшим вариантом будет тот, когда танк будет уничтожен одновременно с разрушением украинских линий обороны, а дружественные нам силы будут отступать.



Первым вариантом на эти случаи будет обучение персонала и работа с разработчиками боевых операций в таком ключе, чтобы попытаться гарантировать, что танки Challenger 2 не будут использоваться в таких боевых действиях, когда реальным является разгром украинской обороны.



Второй вариант — обеспечить, чтобы на тактическом уровне украинцы были в состоянии ремонтировать танк в том числе и под жёстким обстрелом противника. Для этого смелости им определённо хватит», — рассказал изданию источник в британском министерстве обороны.

Как напоминает The Sun, сегодня на бумаге Великобритания может похвастаться наличием 227 танков Challenger 2, но только около 60 из них боеспособны. Около 30 единиц находятся в Эстонии, откуда 14 машин направляются на Украину. Challenger 2 является рекордсменом по дальности подтверждённого уничтожения вражеского танка на расстоянии 4 км в Ираке с использованием сверхточного 120-миллиметрового основного орудия.