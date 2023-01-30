 

Мнение: О полном π-це в Европе… Допрыгались без России?

30.01.2023, 11:46, Разное
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Да, уважаемые читатели, это, конечно, уже полный «π». Или — полное «π», кому как угодно. В любом случае, это π-ц, как ни крути — хоть «луп», хоть «твиззл».

И ведь сами, всё сами с этой новомодной культурой отмены России. Докатились… Допрыгались… А теперь…

Но Европу, наверное, всё-таки жалко. Много приятных воспоминаний и всё такое.

Но отбросим сантименты.

Произошедшее — и впрямь шок.

Особенно для русского скрепного человека. Привычного к триумфам российских гимнасток и фигуристок. К победам российской школы фигурного катания, например.

А тут… Ну вы же только вдумайтесь:

Чемпионат Европы по фигурному катанию открыл… трансгендер из Финляндии. При попытке выполнить тройной лутц он (а точнее — она) упал(а) и не смог(ла) самостоятельно подняться на лёд.

Видео в посте по ссылке

Душераздирающее зрелище ©

«Отменили», блин, Россию… И ради чего?

Но ведь лиха беда — начало. И вскоре анекдот про то, как «Тур де Франс» выиграл мотоциклист, идентифицирующий себя велосипедистом, перестанет быть анекдотом?

Может, и впрямь России лучше держаться от всего этого подальше, чтобы подобные кадры в телевизоре не оскорбляли взоры высокодуховных и тонкоскрепных зрителей?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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