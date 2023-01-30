 

Фармацевтическая компания Sandoz рассказала о проблемах в отрасли

30.01.2023, 11:37, Разное
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По данным Politico, Sandoz является одной из самых важных и крупных международных фармацевтических компаний Европы.
Газета сообщает, что рост спроса, инфляция и энергетический кризис оказывают негативное влияние на фармацевтические компании.

Это напрямую влияет на предложение. Представитель компании Sandoz заявил, что на ситуацию в цепочке поставок влияют ограничения мощностей и нехватка сырья. По его словам, компания может удовлетворить текущий спрос, но сталкивается с “трудностями”.

Компания предлагает на российском рынке множество препаратов, включая ACS и Immunal, а также Ketonal, Linex и Amoxiclav.


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