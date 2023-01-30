Россия предоставляет льготы предприятиям радиоэлектронной промышленности

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство предоставит льготное финансирование предприятиям радиоэлектронной промышленности. Эта сумма составляет около 7,5 миллиардов рублей.

Правительство решило предоставить льготное финансирование отечественным компаниям. Он сообщил, что на эти цели в рамках госпрограммы в этом году будет выделено около 7,5 млн. рублей, во время совещания вице-премьеров.

Мишустин отметил, что производители офисного и телекоммуникационного оборудования теперь могут получить кредитные средства со ставками до 5% годовых. Премьер-министр Мишустин заявил, что льготное кредитование продлено с одного до пяти лет.

Благодаря принятым мерам электронная промышленность будет финансово стабильной. Он также подчеркнул, что эти меры помогут ускорить производство высокотехнологичной продукции в этом стратегическом секторе.