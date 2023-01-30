Только лифт – в Москве построят 25-этажный жилой дом без лестниц

Один из московских застройщиков начал возводить уникальное 25-этажное жилое здание – в нём вообще не предусмотрены лестницы.

Жильцов будет обслуживать скоростной лифт производства предприятия «Ивановолифтмаш». Благодаря необычному решению, людям не придётся выбиваться из сил и тратить время, поднимаясь «своим ходом».

В пресс-службе строительной компании сообщили, что новый дом станет рекордсменом по соотношению общей площади помещений к числу жилых квадратных метров. Компактный, но вместительный лифт будет перевозить до двух человек, на каждом этаже разместят по 12 квартир.

Новый ЖК является ещё и бюджетным решением – стоимость квадратного метра в нём будет начинаться всего лишь от 660 тысяч рублей, причём площадь самой маленькой квартиры составляет 9,25 м². Это отличное решение для тех, кто стеснён в средствах – студентов, пенсионеров, сотрудников сферы обслуживания, врачей. Кроме того, в качестве социального жилья по особой цене в доме предусмотрены 12 квартир, не имеющих окон.

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