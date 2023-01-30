 

Politico: В Европе не верят в реалистичность плана Украины по вступлению в ЕС в течение двух лет

30.01.2023, 11:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

«Амбициозный» план Украины по вступлению в Евросоюз в течение двух лет никто на Западе не считает реалистичным, пишут американские СМИ.

Стремление Киева в ЕС поддерживают Польша и страны Балтии, однако представители «старой гвардии» ЕС гораздо более осторожны, опасаясь, что «глобальная сельскохозяйственная сверхдержава» ослабит их собственные полномочия и привилегии, пишет газета Politico.

Кроме того, продолжает издание, многие европейские страны опасаются, что Киев станет чрезмерным бременем станет для бюджета Евросоюза, передает РИА «Новости».

3 февраля состоится саммит ЕС – Украина, на котором будет обсуждаться вопрос членства страны в Евросоюзе. На этом мероприятии украинские власти хотят добиться прогресса, в том числе включения страны в зону мобильного роуминга ЕС, но особенно – в приостановке действия таможенных пошлин на украинский экспорт еще на год.

По информации Politico, европейские лидеры в этой встрече участвовать не собираются. Как сообщил один высокопоставленный еврочиновник, Киеву, у которого достаточно высокие ожидания, следует выполнить все условия, обозначенные Еврокомиссией. Другой чиновник отметил, что Европе «нужна реформированная Украина».

Ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает завершить переговоры о вступлении и стать полноправным членом ЕС менее чем за два года. По его словам, Киев ждет колоссальный объем работы, но «европейские партнеры», по его мнению, в данном вопросе «настроены на продуктивное сотрудничество».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.03.22 / Вучич назвал причины отказа Сербии от антироссийских санкций

19.10.21 / Бельгия просит Евросоюз смягчить санкции против “Беларуськалия” – Bloomberg

19.12.21 / Новый смартфон OPPO Find N продают в Китае по спекулятивным ценам

10.10.20 / Убитый в Берлине Хангошвили готовил теракты в Беслане и Москве

31.10.22 / Представитель Госдепа Прайс отказался считать атаку на российские корабли основанием для приостановки «зерновой сделки»

29.07.21 / Политолог – ругая Россию, Байден совершает тактическую ошибку

16.01.21 / Новая функция Windows 10X станет защищать от кражи

01.11.20 / “Гильотина КСУ”. МИД будет взаимодействовать с международными партнерами для преодоления последствий решения Конституционного Суда

27.12.21 / В Белоруссии обнародовали проект изменений в конституцию

01.04.21 / Euronews – эксперты уверены в необходимости российской вакцины от COVID-19 для животных

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика