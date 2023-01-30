 

Сыгравшая Уэнсдэй в классическом фильме «Семейка Аддамс» Лиза Лоринг умерла в 64 года

30.01.2023, 11:25, Новости дня
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Сыгравшая Уэнсдэй в ситкоме «Семейка Аддамс» 1960-х годов Лиза Лоринг умерла в 64 года, пишет издание Deadline со ссылкой на соцсети подруги актрисы Лори Джейкобсон.

По сообщению издания, Лоринг умерла 28 января. У нее случился инсульт, после чего артистка три дня была подключена к аппарату жизнеобеспечения, отключить который решила семья, передает РИА «Новости».

Лоринг сыграла Уэнсдэй в первой экранизации культового цикла карикатур Чарльза Аддамса.

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