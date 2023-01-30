 

Ушла из жизни исполнительница роли Уэнсдэй в “Семейке Аддамс” 60-х Лиза Лоринг

30.01.2023, 11:17, Разное
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Американская актриса Лиза Лоринг, исполнившая роль Уэнсдэй Аддамс в черно-белом сериале “Семейка Аддамс”, скончалась в возрасте 64-х лет. Об этом сообщает издание Deadline. Несколько дней назад актриса перенесла обширный инсульт, после чего ее подключили к аппарату жизнеобеспечения. Впрочем, это не помогло — состояние Лоринг ухудшилось, и ее семья приняла непростое решение.

Четыре дня назад Лиза перенесла обширный инсульт, вызванный курением и высоким кровяным давлением. Она была подключена к аппарату жизнеобеспечения в течение трех дней. Ее семья приняла трудное решение отключить аппарат, и прошлой ночью она скончалась, – такое заявление сделала близкая подпруга актрисы Лор Джейкобсон.

Лиза Лоринг прославилась ролью Уэнсдэй в первой кинематографической экранизации “Семейки Аддамс”. Сериал выходил на экраны в 1964 году. В 1977-м актриса вернулась к знаменитому персонажу в фильме “Хэллоуин с новой семейкой Аддамс”. 

Кстати, звезда отгремевшего в декабре спин-оффа “Семейки Аддамс” (“Уэнсдэй”) Дженна Ортега призналась, что при постановке вирусного танца вдохновлялась в том числе оригинальными движениями Лизы Лоринг. 


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