Меган Фокс кардинально сменила образ — что получилось

Тренд на стрижку боб буквально захватил Голливуд. Такой прической уже успели похвастаться звезда “Эйфории” Зендая и топ-модель Хейли Бибер, а теперь очередь дошла и до Меган Фокс. В минувший уикенд 36-летняя актриса опубликовала в социальных сетях свежие кадры, на которых продемонстрировала совершенно новый образ. Свои узнаваемые локоны цвета воронова крыла Фокс перекрасила в пепельный блонд, а еще заметно укоротила длину и отстригла челку.

Меган поддразнила фанатов, предложив им “догадаться”, что сподвигло ее на такие радикальные перемены. Многие предположили, что актриса сменила имидж ради роли в новом проекте.

Напомним, что в конце прошлого года Меган Фокс и ее возлюбленный-музыкант Machine Gun Kelly выпустили совместную коллекцию лаков для ногтей. А в середине января пара отметила годовщину помолвки и по особому случаю в очередной раз показала роскошное обручальное кольцо Меган с изумрудами и бриллиантами.