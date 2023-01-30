 

Меган Фокс кардинально сменила образ — что получилось

30.01.2023, 11:17, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Тренд на стрижку боб буквально захватил Голливуд. Такой прической уже успели похвастаться звезда “Эйфории” Зендая и топ-модель Хейли Бибер, а теперь очередь дошла и до Меган Фокс. В минувший уикенд 36-летняя актриса опубликовала в социальных сетях свежие кадры, на которых продемонстрировала совершенно новый образ. Свои узнаваемые локоны цвета воронова крыла Фокс перекрасила в пепельный блонд, а еще заметно укоротила длину и отстригла челку. 

Меган поддразнила фанатов, предложив им “догадаться”, что сподвигло ее на такие радикальные перемены. Многие предположили, что актриса сменила имидж ради роли в новом проекте. 

Напомним, что в конце прошлого года Меган Фокс и ее возлюбленный-музыкант Machine Gun Kelly выпустили совместную коллекцию лаков для ногтей. А в середине января пара отметила годовщину помолвки и по особому случаю в очередной раз показала роскошное обручальное кольцо Меган с изумрудами и бриллиантами. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.09.20 / Анна Курникова показала подросшую дочь Машу

25.07.20 / Загадочные артефакты возрастом 20 тысяч лет найдены во Вьетнаме

19.03.21 / Звезду фильма “Назови меня своим именем” Арми Хаммера обвинили в изнасиловании: детали уголовного дела

30.09.21 / В мюнхенской пивной прошел митинг протеста против удаления немецких YouTube-каналов Russia Today

02.07.21 / Извечная проблема Европы: Как быть с Россией?

06.05.22 / Мнение: Россия способна достичь своих целей (денацификации и демилитаризации) на Украине с помощью обычных вооружений и не заинтересована в глобальной ядерной войне

06.05.21 / НЛО или загадочный самолет TR3B Astra пролетел над Техасом?

19.02.22 / В Госдуме предложили наградить лыжника Большунова депутатским мандатом

22.09.22 / А он точно главнокомандующий? — обозреватель 19FortyFive усомнился во влиянии Байдена на политику США

07.09.21 / Укороченные джинсы — тренд этой осени: какие модели выбрать и с чем сочетать

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика