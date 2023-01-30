 

Версальский дворец: в Москве продают квартиру от Зураба Церетели

30.01.2023, 11:15, Разное
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Одним из самых знаменитых жилых комплексов российской столицы является “Триумф Палас”. Он удачно вписан в архитектуру города, потому что отдаленно напоминает сталинскую высотку. Разумеется, ЖК не имеет никакого отношения ни к товарищу Сталину, ни к СССР, его возвели в 2006 году.

Комплекс зданий переменной этажности рассчитан на тысячу квартир. Поговаривают, что владельцами апартаментов в ЖК являются композитор Максим Фадеев, певец Дима Билан и фигурист Илья Авербух.

Что известно точно – в люксовой недвижимости располагается квартира, интерьеры которой можно спутать с внутренним убранством Версальского дворца. От чрезмерной роскоши в виде золота, лепнины, резной мебели, античных колонн и огромных люстр может зарябить в глазах.

Однако корреспонденту газеты “Комсомольская правда” пришлось рискнуть, чтобы рассказать о жилья, в разработке дизайна которого якобы участвовал Народный художник СССР и РФ Зураба Церетели.

Цена квадратного метра в элитном жилом комплексе начинается от 450 тысяч рублей, но московский Версальский дворец оценивается значительно дороже. В данной квартире “квадрат” стоит почти два миллиона рублей.

Соответственно, за 233 квадратных метра придется выложить 440 миллионов рублей. К слову, в цену входит подземный гараж размером с обычную квартиру в Москве – 70 “квадратов”. А еще на территории ЖК есть клиника, салон красоты и тренажерный зал.

В квартире располагаются кухня-столовая, отдельная гостиная, кабинет, мастер-спальня и еще две комнаты. Хозяева могут пользоваться гардеробом, постирочной и тремя санузлами.


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