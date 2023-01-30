 

“Наглая кошелка!”: Переспавшая с чужим мужем Волочкова учинила прилюдную грызню с соперницей

30.01.2023, 11:15, Разное
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После спокойного отпуска на Мальдивах у балерины всея Руси началась очень насыщенная жизнь. С ней уже выходят новые интервью, в одном из которых, кстати, она в мыслях переспала с чужим мужем – Тарзаном, принадлежащим Наташе Королевой. А теперь блондинка влезла в разборки.

Сейчас артистка, которая, на минуточку, репетирует, терпя жуткую боль в ноге, готовится к предстоящему спектаклю. Дива поступила как настоящий благодетель и решила раздавать билеты на шоу бесплатно. Достаться они должны были малоимущим семьям, врачам, учителям и другим нуждающимся. Но пригласительные попали в руки коварному человеку.

В своем микроблоге Анастасия Волочкова показала лицо своей соперницы за внимание публики и деньги, полученные с мероприятия, которое должно быть бесплатным. Ситуация настолько возмутила балерину, что она устроила прилюдную грызню в своих соцсетях, высказав девушке все, что она о ней думает!

“Наглая, беспардонная кошелка!” – гневно обозвала дамочку артистка.

Но это еще не все. Как оказалось, эта же девушка обманным путем пробралась на другое мероприятие блондинки и украла у нее самое дорогое – два букета цветов, которые, как известно, так любит звезда. В комментариях, правда, не все пользователи прониклись болью и злобой танцовщицы. Кто-то с иронией посоветовал пожаловаться Никите Джигурде – главному защитнику Анастасии Волочковой.


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