Антироссийский радикал отстранен от руководства партии Саакашвили

Никанор Мелия, организатор антироссийских акций в Тбилиси летом 2019 года, проиграл внутрипартийные выборы депутату Левану Хабеишвили и отстранен с поста председателя саакашвилевского «Единого национального движения», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как сообщил в понедельник председатель политсовета партии Коба Накопия, в онлайн-голосовании 28-29 января участвовало более 41 тыс. членов партии, Хабеишвили получил 52,5% голосов, а Мелия – 40%, еще два кандидата – менее 4% каждый.

Хабеишвили в последнее время обвинял Мелия в бездействии, в частности, он требовал радикальных мер по освобождению из заключения Саакашвили, который отбывает шестилетний срок и находится в одной из клиник Тбилиси из-за плохого самочувствия.

По мнению аналитиков, сейчас эта партия еще более радикализируется, что дает конструктивной оппозиции больше шансов на успех на выборах в парламент-2024.

По данным грузинских СМИ, за Леваном Хабеишвили стоят экс-глава МВД Вано Мерабишвили, долгое время находившийся в тюрьме, а также разыскиваемый Грузией и скрывающийся за ее пределами бывший министр обороны Давид Кезерашвили, которого называют «кассиром» националов.

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