 

Кравцов: Новый учебник истории с разделом про СВО может появиться в школах с 1 сентября

30.01.2023, 10:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Новый учебник истории с разделом про специальную военную операцию может появиться в школах РФ со следующего учебного года, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

По его словам, учебник для старших классов будет готов в марте, и, возможно, со следующего учебного года он будет уже в школах, передает ТАСС. Кравцов рассказал, что в новом учебнике причины и задачи СВО будут изложены подробно.

Ранее ректор МГИМО Анатолий Торкунов, который также участвует в процессе создания нового учебника и состоит в рабочей группе заявил, что новый учебник истории из единой линейки для всех российских школ должен появиться к 2024 году.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.10.21 / В Одессе можно будет привиться от COVID-19 в автобусе

03.03.21 / “Интриган”. “От паразит”. Заявивший о своем втором отцовстве муж Мозговой David Axelrod извинился перед подписчиками

03.02.22 / Комбат из ДНР вызвал Владимира Кличко на бой в Донбассе

18.04.21 / В Госдуме отреагировали на слова Зеленского о превращении Крыма и Донбасса в Чернобыль

04.10.21 / В Киеве эвакуируют людей из педагогического университета – полиция

11.03.21 / Руководитель движения «Волонтеры – медики» Савчук назначен исполнительным директором РКК

30.07.20 / Украина готовится участвовать в конкурсе на проведение Олимпиады 2028 или 2030 – Офис президента

21.04.21 / BFM TV – в Индии шестой день подряд выявляют свыше 200 тыс. ковидных больных

17.04.21 / МИД РФ отреагировал на высылку российских дипломатов из Чехии

22.09.20 / Выращены устойчивые к радиации бактерии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика