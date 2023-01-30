Кравцов: Новый учебник истории с разделом про СВО может появиться в школах с 1 сентября
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Новый учебник истории с разделом про специальную военную операцию может появиться в школах РФ со следующего учебного года, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
По его словам, учебник для старших классов будет готов в марте, и, возможно, со следующего учебного года он будет уже в школах, передает ТАСС. Кравцов рассказал, что в новом учебнике причины и задачи СВО будут изложены подробно.
Ранее ректор МГИМО Анатолий Торкунов, который также участвует в процессе создания нового учебника и состоит в рабочей группе заявил, что новый учебник истории из единой линейки для всех российских школ должен появиться к 2024 году.
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