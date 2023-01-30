В Ингушетии мать и четверо детей отравились угарным газом

В городе Карабулак Республики Ингушетия мать и четверо детей отравились угарным газом. Как сообщают “Вести Подмосковья”, утечка могла произойти в подвале частного дома на улице Карачаевской.

Отмечается, что кроме 32-летней матери отравление получили дети в возрасте одного, шести, одиннадцати и двенадцати лет. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает, пишет VSE42.RU. Проводится доследственная проверка.