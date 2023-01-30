 

В Ингушетии мать и четверо детей отравились угарным газом

30.01.2023, 9:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В городе Карабулак Республики Ингушетия мать и четверо детей отравились угарным газом. Как сообщают “Вести Подмосковья”, утечка могла произойти в подвале частного дома на улице Карачаевской.

Отмечается, что кроме 32-летней матери отравление получили дети в возрасте одного, шести, одиннадцати и двенадцати лет. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает, пишет VSE42.RU. Проводится доследственная проверка.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.09.21 / Наращивание ногтей – это форма подражания животным: главные табу мусульманок в макияже, одежде и парфюмерии

15.03.22 / Жертвы инвеста

01.09.22 / Мнение: Ливия без Каддафи

27.07.20 / Звезда сериала “Нормальные люди” Пол Мескаль встречается с певицей Фиб Бриджерс

01.07.21 / “Полгода работы над собой”: Влад Соколовский и Ангелина Суркова снова вместе

16.09.21 / Актеры династии Чеканов: как сложилась жизнь знаменитого деда, его сына и внучки

17.05.21 / Лейтенант ВМС США рассказал о встречах с НЛО

31.01.22 / Мнение: Пресвятая мамка Русь

07.03.22 / Как теперь жить?

03.06.21 / История американского солдата: Встреча с джиннами в Багдаде

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика