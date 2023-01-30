«В этом нет никакого смысла» — всё больше итальянцев выступают против поддержки Украины, утверждает иранское телевидение

Согласно последним опросам общественного мнения, в Италии растёт количество людей, недовольных отправкой оружия Киеву. Кроме того, большинство жителей страны не поддерживают вмешательство НАТО в украинский конфликт, передаёт Press TV.

Последние опросы показывают, что всё больше людей в Италии выступают против отправки оружия Киеву и призывают к мирному урегулированию украинского конфликта.

Согласно исследованию Euromedia, более половины итальянцев, около 52 процентов, выступают против поставок Украине современного оружия западного производства, что на несколько пунктов больше, чем в середине декабря. Более того, почти 70 процентов респондентов также не поддерживают возможное вмешательство НАТО в конфликт.

МУЖЧИНА: В отправке дополнительного оружия нет никакого смысла. Больше оружия — больше разрушений в этом нескончаемом конфликте.

МАКС ЧИВИЛИ, корреспондент Press TV: После нескольких недель сомнений итальянские власти подтвердили, что готовы поставить Украине дорогостоящую систему ПВО Samp-T. У Италии всего пять батарей этого вооружения, что вызвало опасения по поводу ослабления обороноспособности страны.

Кроме того, другие опросы показывают растущее сопротивление итальянцев ещё более активной роли правительства Джорджи Мелони в конфликте. Согласно исследованию, проведенному по заказу государственной телерадиокомпании RAI, подавляющее большинство итальянцев — почти 80 процентов — считают, что они далеки от украинского конфликта.

Другой опрос, проведённый исследовательской компанией SWG, показал, что более половины итальянских граждан выступают против планов правительства увеличить расходы на оборону до двух процентов ВВП к 2028 году. В этом случае страна достигнет порога трат, установленного НАТО.

ДЕВУШКА: Я считаю, что увеличивать расходы на оружие сейчас безумно. Нас уже душат высокая инфляция, дороговизна жизни. Я против плана правительства.

МУЖЧИНА: Италия мало что может на международном уровне. Боюсь, было бы гораздо полезнее оставаться в нынешнем международном контексте и плыть по течению.

О следующем пакете итальянской помощи и военной поддержке Украине правительство Мелони объявит в начале февраля.

Макс Чивили, Press TV, Рим.

Дата публикации 29 января 2023 года.