Совсем не то, как может показаться из названия: как сделать маникюр в стиле “богатой девушки” – тренд зимы 2023

Трендом зимы 2023 годы стал маникюр в стиле “богатой девушки”. Но это совсем не то, что может показаться из названия. Этот дизайн не предусматривает вычурности и экстравагантности. В нем отсутствуют ногти-стилеты, стразы и блестки. Этот нейл-арт отличается сдержанной красотой, утонченностью и элегантностью. В статье мы расскажем, как сделать маникюр в стиле “богатой девушки”.

Отличительные черты

Главная черта маникюра “богатой девушки” – использование лаков телесных и нюдовых оттенков, которые должны быть хотя бы на один тон либо светлее, либо темнее, чем ваш естественный цвет кожи.

Другая важная черта этого маникюра – ногти формы “балерина”. Они отличаются тупыми и зауженными кончиками. “Балерина” сочетает в себе миндалевидную и мягкую квадратную форму.

Маникюр “богатой девушки” не выглядит броско и красочно. Но он смотрится роскошно и естественно. Сдержанные оттенки универсальны и сочетаются с любыми нарядами.

Придайте ногтям форму

В идеале форма ногтей “балерина” создается с помощью акрилового наращивания. Но вы можете сделать ее самостоятельно, если ваши ногтевые пластины достаточно длинные.

Придайте свободному краю ногтя квадратную или трапециевидную форму. Выровняйте длину, ориентируясь на самый короткий ноготь.

Затем обработайте пилкой боковые стороны ногтей так, чтобы они были заужены. Углы свободного края вы можете сделать острыми или мягкими.

Помните, что маникюр в стиле “богатой девушки” предполагает идеальную ухоженность рук. Поэтому уделите особое внимание обработке ногтевых пластин и кутикул.

Выберите лак

Как уже упоминалось, оттенок лака должен отличаться от цвета вашей кожи на один или несколько тонов. Он может быть как темнее ее, так и светлее. Следует придерживаться неярких и естественных оттенков.

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Выбор цвета лака имеет большое значение. Например, серовато-бежевый цвет будет выглядеть роскошно и дорого. Но если ваш нюдовый лак содержит оттенки желтого, голубого или сиреневого, то этот эффект исчезает. Ведь главный принцип маникюра “богатой девушки” – естественность. В нем неуместны даже светлые оттенки ярких тонов.

Светлые оттенки

Если вы решили сделать ногти светлее, чем цвет вашей кожи, то выбирайте лаки пастельных оттенков. Отдавайте предпочтение светло-бежевым, серебристо-серым, нежно-розовым, кремовым и медовым тонам.

Если вам нравится белый цвет, то избегайте его холодных вариантов и лаков с эффектом перламутра. Выбирайте молочные или пудровые оттенки.

Хорошим вариантом для этого нейл-арта станет лак с эффектом французского маникюра. Он подчеркивает розовый цвет ногтевой пластины и естественную белизну кончика.

Средние нейтральные тона

Если вы хотите сделать ногти чуть темнее, чем ваша кожа, то выбирайте лаки средних нейтральных тонов. Обратите внимание на карамельные оттенки. Они универсальны и подходят для разных случаев. Выбирайте глянцевые лаки, так как в матовом варианте карамель смотрится невзрачно.

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Вы можете разнообразить карамельный маникюр и покрасить один из ногтей на каждой руке в более светлый оттенок этого цвета.

Также рассмотрите цвет кофе с молоком. Выбирайте оттенки средней насыщенности. Этот тон маникюра выглядит элегантно и изысканно.

Если вам нравятся ногти с эффектом мягкого мерцания, то выбирайте голографические лаки песочного или средне-бежевого цвета. Они будут смотреться естественно, а умеренный блеск не нарушит лаконичный стиль маникюра.

Темные цвета

Многие женщины любят яркий и выделяющийся стиль маникюра. В этом случае вам стоит выбирать самые темные варианты нейтральной цветовой гаммы.

Вы можете отдать предпочтение темно-коричневому цвету. Он выглядит строго и элегантно как в матовом, так и в глянцевом исполнении.

Вы также можете выбрать темные оттенки кофейного, шоколадного и серого цвета. Избегайте тонов, приближающихся к черному, они выходят за рамки этого стиля.

Чего нужно избегать

Этот стиль не предусматривает использования ярких, насыщенных и неестественных тонов, которые не имеют ничего общего с цветом вашей кожи. В него не вписываются броские кислотные оттенки.

Также избегайте чрезмерно мерцающих лаков. Что касается дизайна, то этот стиль предполагает отсутствие рисунка и однотонность. Допускается лишь поиграть с оттенками и покрасить часть ногтей в более светлый или темный тон.

Заключение

Маникюр в стиле “богатой девушки” предполагает использование естественных, но роскошных оттенков. Он подойдет женщинам с утонченным вкусом, которые ценят минимализм и лаконичность.