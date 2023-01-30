Турецкие активисты сожгли «Историю маленького трансгендера» напротив посольства Швеции в Анкаре

Группа активистов «Турецкие волки» в составе 30 человек провела акцию сожжения тома «Истории маленького трансгендера» авторства шведской писательницы Руне Торнблатт напротив здания посольства Королевства Швеция в Анкаре.

Таким образом они решили ответить на неоднократные случаи надругательства над Кораном в шведской столице.

– Мы долго думали, какую бы книгу выбрать, чтобы отомстить за Священный Коран, – рассказывает участник акции Махмуд Джаведоглу. – Библия для этих целей явно не подошла бы, потому что шведское христианство ненастоящее, а «епископ» Стокгольма вообще лесбиянка. По данным соцопросов, в Швеции самой популярной духовной книгой является Коран, но по некоторым причинам он нам опять-таки не подошёл.

Активисты остановили выбор на книжке, которую изучают шведские первоклассники. В ней рассказывается о маленьком мальчике, который стал девочкой и женился на своём соседе, пожилом эмигранте.

– Мы считаем, что именно эта книга и есть настоящая основа идеологии шайтанской Швеции, – говорят турки.

Акция вызвала бурю возмущения в Стокгольме. Посол Турции был вызван в МИД для выражения протеста, а жители белого квартала Стокгольма организовали ответные акции протеста, где жгли Коран, портреты Реджепа Эрдогана и Усамы бен Ладена. Эту демонстрацию попыталась разогнать шариатская дружина, но её встретили слезоточивым газом.

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