Замминистра МИД России Рябков: “Нам ничего не нужно от Запада”

Россия не поступится своими законными интересами. Об этом заявил Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел России. Дипломат отметил, что российская сторона неоднократно заявляла о своем желании, чтобы НАТО не приближалось к границе страны. Однако взаимопонимание по этому вопросу так и не было достигнуто.

Дипломат заявил, что Москва не может разговаривать с Киевом или его кукловодами после решения Вашингтона предоставить Украине танки.

Рябков также добавил, что защита людей, населяющих страну, является приоритетом России.