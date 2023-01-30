 

Замминистра МИД России Рябков: “Нам ничего не нужно от Запада”

30.01.2023, 8:55, Разное
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Россия не поступится своими законными интересами. Об этом заявил Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел России. Дипломат отметил, что российская сторона неоднократно заявляла о своем желании, чтобы НАТО не приближалось к границе страны. Однако взаимопонимание по этому вопросу так и не было достигнуто.

Дипломат заявил, что Москва не может разговаривать с Киевом или его кукловодами после решения Вашингтона предоставить Украине танки.
Рябков также добавил, что защита людей, населяющих страну, является приоритетом России.


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