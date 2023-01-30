 

Российский танкист рассказал, как огнем из пушек закапывают украинские опорники

30.01.2023, 8:45, Новости дня
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Российский танкист Западного военного округа рассказал, как при помощи 125-миллиметровых орудий танков закапывают опорные пункты вооруженных сил Украины.

Он рассказал РИА «Новости», что танкисты выезжают во время боя на позиции десантников и выполняют огневое подавление противника. По его словам, поразить его осколочно-фугасным снарядом там маловероятно из-за брустверов, поэтому российские военные взрывом снарядов закапывают опорник.

«Мы закапываем, а пока противник залег, десантники выходят на рубеж перехода в атаку, и дальше идет именно бой в опорнике, то есть они врываются в линию и пробивают себе дорогу», – объяснил военный.

Он отметил также, что у танкистов сложилось хорошее взаимодействие с десантниками и пехотой, они прикрывают отход, понимая, что танк – хоть и тяжелая, мощная машина, но ей нужно помогать. «Многого в танке не видишь, особенно в таком лесу, как у нас», – сказал он.

27 января сообщалось, что танкисты ВС РФ уничтожили два опорных пункта ВСУ в ходе наступления в Запорожской области.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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