 

Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ: Монголия страдает из-за антироссийских санкций

30.01.2023, 8:45, Новости дня
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Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ заявил, что его страна страдает из-за санкций, введенных против России.

Как сообщил Оюун-Эрдэнэ в интервью Financial Times, Монголия находится под давлением из-за антироссийских санкций, поскольку ограничительные меры против РФ стали «двойной санкцией» в отношении его страны, передает РИА «Новости».

В качестве примера он привел перелеты Азия-Европа, проходившие над территорией Монголии, которая получала за это «навигационные сборы». С тех пор как Москва в ответ на санкции Евросоюза запретила полеты над Россией, такие выплаты перестали поступать.

В частности, авиакомпании, которые раньше выполняли рейсы Европа-Азия через воздушное пространство России, пролетали также над территорией Монголии, за что Улан-Батор получал «навигационные сборы». Ситуация изменилась после того, как Москва в ответ на санкции ЕС запретила полеты над Россией для ряда стран.

Как сообщил премьер Монголии, ситуация вокруг Украины негативно влияет на мировую экономику и «особенно на малые страны, не имеющие выхода к морю, включая Монголию».

Ранее вице-премьер Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан заявил, что российские энергоресурсы важны стране для обеспечения непрерывных поставок «по разумной цене».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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