 

Остался у разбитого корыта на старости лет: Малахов разбил семью звезды “Кривого зеркала”

30.01.2023, 8:33, Разное
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Российский телеведущий Андрей Малахов не раз помогал звездам и простым людям устроить свою судьбу при помощи своих связей и выходу на экраны своего шоу. Однако иногда случается наоборот, и лучше ему было бы не лезть в ситуацию. Так случилось с одним из самых известных российских юмористов, который остался у разбитого корыта на старости лет.

Звезда популярного юмористического шоу “Кривое зеркало” александр Морозов сделал шокирующее признание только спустя полтора года. По его словам, участие в шоу Андрея Малахова на “России 1” плохо ему аукнулось.

На программе “Прямой эфир” Андрея Малахова Александр Морозов общался с девушкой по имени Мария и строили большие планы на будущее. Пара мечтала создать семью и завести детей. Однако прославившись, девушка нашла себе спутника по душе и бросила Морозова, разбив ему сердце.

“Я вот показал Марию, и буквально через полгода она вышла замуж за друга моего”, – признался Александр Морозов.

Таким образом семья известного комика попросту развалилась. Сам Александр Морозов уверен, что между ним и Марией просто не было сильных чувств. А может быть, виноват и Андрей Малахов. Сейчас звезда шоу “Кривое зеркало” сожалеет о том, что участвовал в “Прямом эфире”.


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