Во Внуково поймали девушку с полкило кокаина в желудке

Во Внуково полиция задержала девушку, которая вернулась из путешествия. Таможенники заинтересовались персоной, так как рентген показал, что у нее в желудке хранится куча каких-то свертков. Об этом сообщает “Царьград”.

Девушку отвезли в больницу, где полиция контролировала каждый ее поход в туалет. В итоге оказалось, что внутри себя 23-летняя россиянка пыталась провезти почти полкило кокаина – 90 пакетиков общей массой 446 граммов. Как отмечает “Радио 1”, теперь ей грозит до 20 лет тюрьмы за контрабанду.