Рубль на открытии торгов Московской биржи подешевел к доллару, юаню и евро

В начале торгов понедельника курс рубля слабо снижается к доллару, юаню и евро, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» вырос до 69,52 рубля (плюс 6 копеек), евро – до 75,60 рубля (плюс 10 копеек), юаня – до 10,29 рубля (плюс 3 копейки). В первые минуты торгов динамика курса доллара несколько раз меняла направление, передает РИА «Новости».

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