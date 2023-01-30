 

Рубль на открытии торгов Московской биржи подешевел к доллару, юаню и евро

30.01.2023, 7:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В начале торгов понедельника курс рубля слабо снижается к доллару, юаню и евро, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» вырос до 69,52 рубля (плюс 6 копеек), евро – до 75,60 рубля (плюс 10 копеек), юаня – до 10,29 рубля (плюс 3 копейки). В первые минуты торгов динамика курса доллара несколько раз меняла направление, передает РИА «Новости».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.01.21 / “Шокирует дикостью”. Зеленский прокомментировал нападение на украинца в Париже

25.10.20 / Мэром Мариуполя снова избрали Бойченко – экзит-полл “Рейтинга”

20.11.20 / Посольство Армении в Италии заявило о признании независимости Карабаха Пизой

27.08.20 / России предсказали лидерство по производству золота в мире

13.07.20 / На Донбассе ранения и боевые травмы получили шестеро украинских военных

24.05.21 / SOCAR поставила в Украину дизельное топливо “Роснефти” – СМИ

21.07.21 / США потребовали от Украины не критиковать сделку по «Северному потоку – 2»

23.11.21 / Врач назвал признаки полного выздоровления от COVID-19

30.06.20 / В британском соборе появилась картина с темнокожим Иисусом Христом

21.08.21 / Захарова пригрозила США “жестким и адекватным” ответом на новые санкции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика