Мнение: Херсонщина (частично оккупированная) запустила финальный этап интеграции в Россию

Херсонская область углубляет слияние с Россией: упраздняет военно-гражданскую администрацию, переходит на российское законодательство и московское время. Как нововведения улучшат жизнь херсонцев и что еще предстоит сделать для повышения уровня жизни в регионе?

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ об упразднении военно-гражданской администрации и приведении органов власти в соответствие с законодательством РФ. «Мы стремимся к интеграции Херсонщины в общероссийское юридическо-правовое, социально-экономическое и общественно-политическое пространство. Изданный указ – крупный, знаковый и во многом основополагающий шаг на этом пути», – написал в пятницу Сальдо в своем Telegram-канале.

Министерство промышленности и торговли РФ сообщило, что Херсонская и Запорожская области, а также Донецкая и Луганская народные республики в ближайшее время войдут в состав второй часовой зоны, где действует московское время.

Херсон был освобожден 2 марта, а в сентябре в ходе референдума 87,05% жителей региона проголосовали за вхождение в состав РФ, которое и состоялось 30 сентября на основе указов президента Владимира Путина. Однако в ноябре тогдашний командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации Сергей Суровикин объявил о принятии «непростого решения» – отводе войск из Херсона на левый берег Днепра для сохранения военных и боеспособности армии.

Сейчас город, находящийся под контролем Киева, переживает гуманитарную катастрофу – закрыты магазины, нет продуктов, тепла, воды и электричества. Местные жители попросили президента Украины Владимира Зеленского уволить глав администраций на фоне хищения бюджетных средств и гуманитарной помощи ­– еды, одежды, бытовых вещей.

По словам местных жителей, чиновники вымогают у них деньги в обмен на восстановление электро-, водо- и газоснабжения, а также препятствуют работе волонтеров.

А на контролируемой Россией территории Херсонщины будет построен новый 30-тысячный город с правительственным кварталом. Город расположится в районе Арабатской стрелки, недалеко от Геническа – административной столицы области. По словам Сальдо, в этом месте хорошие природные условия, есть железнодорожное и автомобильное сообщение.

Он отметил: внимание президента к строительству, а также льготное ипотечное кредитование под 2% вызвали интерес у жителей региона, потенциальных застройщиков, инвесторов и банков. Курировать строительство будет первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Возведение города поможет развивать курортную сферу и на Арабатской стрелке, и в Крыму. Кроме того, это усилит безопасность зданий областной администрации, рассказал газете ВЗГЛЯД член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

В трех других новых регионах также идет восстановление разрушенного украинскими обстрелами и интеграция в российское пространство. Путин заявлял: в регионах будут работать программы соцобеспечения, маткапитала, вырастут пенсии, будет развиваться первичное звено здравоохранения, строиться детские сады, ясли и школы.

«И, конечно, будем стимулировать экономическую активность на новых территориях, развивать их индустриальный, аграрный потенциал.

Нужно обеспечить кратный рост инвестиций, появление новых предприятий, в том числе в сфере жилищного строительства, повысить качество автомобильных и железных дорог, коммунальной и энергетической инфраструктуры», – подчеркивал Путин.

Правительство к марту подготовит программу развития новых регионов. К 2030 году они должны дойти до общероссийского уровня жизни. «Херсонская область возвращается к мирной жизни, отработанным стал процесс получения российских паспортов, также оформляются пособия, льготы и пенсии», – рассказала соучредитель благотворительного фонда «Добро мира – Волонтеры Крыма» Валерия Петрусевич

«Примечательно также, что люди стали больше интересоваться культурно-массовыми мероприятиями. Раньше у нас особо остро стоял вопрос о гуманитарной помощи в формате продуктов питания. Сейчас же появился запрос на канцелярию, книги и учебники. Это первый сигнал того, что жизнь входит в привычное русло», – отметила она.

В регион постепенно заходит российский бизнес – это видно по открывающимся магазинам и организациям, указала она. «Сейчас даже в деревнях удается найти работу, а в крупных городах жизнь вообще бурлит», – акцентировала эксперт.

«Для многих херсонцев центром стал запорожский город Мелитополь, там открываются новые магазины, а студенты едут на учебу в Мелитопольский государственный университет», – отметила Петрусевич.

«Но у нас есть населенные пункты в непосредственной близости от фронта. Несмотря на эвакуацию, там все равно остаются люди, в основном, маломобильные и пожилые.

Там часто возникают проблемы с работой медучреждений. Думаю, властям региона стоит обратить внимание именно на эти поселения», – подчеркнула собеседница.

«В ближайшее время в Херсонской области должны быть сформированы все органы власти, это снизит нагрузку с регионального правительства. В итоге жители смогут быстрее решать бытовые вопросы, получать справки, оформлять документы и многое другое. Для различной помощи людям также созданы мобильные бригады», – рассказал замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Игорь Кастюкевич.

«Конечно, не все проходит гладко, особенно в мелких муниципалитетах и районах, которые находятся под обстрелами ВСУ. Власти делают все возможное, чтобы помочь им, например, развозят уголь – по две тонны в каждый дом», – отметил собеседник.

«В херсонских магазинах есть все необходимое: хлеб, молоко, мясо, крупы по вполне доступным ценам. Предприниматели все больше обращаются в региональное отделение ЕР, чтобы участвовать в гуманитарной миссии и помогать жителям. Это яркий показатель того, что экономика стабилизируется», – отметил он.

По его словам, сейчас особенно важно вовлекать молодежь во все происходящие процессы. «Кроме того, в области должны заработать партийные проекты в образовании, здравоохранении, патриотическом воспитании, экономике и сельском хозяйстве», – резюмировал парламентарий.

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