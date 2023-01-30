Tеатры, больницы и городские службы — большинство учреждений во Франции страдают от непомерных счетов за энергопотребление

Театр в городе Валансьен во Франции вынужден был закрыться из-за невозможности оплачивать счета за энергопотребление, пишет TF1. Как передаёт телеканал, проблема затронула все учреждения и муниципалитеты, которым приходится просить государство о помощи. Не остались в стороне и больницы. К примеру, университетскому центру в Лилле пришлось снижать температуру в помещениях, чтобы справиться с растущими расходами, отмечается в репортаже.

Театр в городе Валансьен во Франции вынужден был закрыться из-за невозможности оплачивать счета за энергопотребление, пишет TF1. Как передаёт телеканал, проблема затронула все учреждения и муниципалитеты, которым приходится просить государство о помощи. Не остались в стороне и больницы. К примеру, университетскому центру в Лилле пришлось снижать температуру в помещениях, чтобы справиться с растущими расходами, отмечается в репортаже.

РОМАРИК ДОРЬЕ, директор театра Phénix: Ну вот, вы и в знаменитом театре, на одной из самых прекрасных сцен между Парижем и Брюсселем.

Прекрасная, но энергозатратная. Из-за множества прожекторов и отопления счета за энергопотребление театра в городе Валансьен выросли в четыре раза. 200 тысяч евро — весь бюджет, выделенный на подготовку программы.

РОМАРИК ДОРЬЕ: У нас не будет спектаклей с сентября по декабрь 2023 года. То есть, поскольку программа начинает готовиться почти за полтора года, мы не можем взять на себя обязательства по поддержке актёров, чтобы они могли репетировать, заниматься творчеством.

Закрытие учреждения будет также иметь последствия для школьников, которые больше не смогут репетировать здесь.

ШКОЛЬНИЦА: Я нахожу это очень грустным, потому что я выбрала театр в качестве факультатива. Это помогает мне расслабиться после уроков и всякого такого. Я бы хотела позже периодически работать артистом, и эта практика чрезвычайно полезна.

Проблема затронула все учреждения и муниципалитеты. Мэр коммуны Оннен создал петицию с требованием помощи от государства. Ведь счета за электричество также растут. За год они увеличились с 200 до 600 тысяч евро — это годовой размер инвестиций в развитие коммуны, где проживает две тысячи жителей.

КСАВЬЕ ЖУАНЕН, мэр коммуны Оннен: Ситуация катастрофическая. Мы не можем поднимать налоги, не можем сокращать предоставление услуг населению, не можем уменьшить инвестиции, потому что, в конечном счёте, потери несут жители.

В ожидании ответа от властей мэрия будет наскребать деньги в казне. Не остались в стороне от проблемы и больницы. В Лиле лечебное заведение представляет собой огромный комплекс. Оно потребляет не меньше энергии, чем город вроде Ланса. Электричество и газ обходятся директору в этом году на 28 миллионов евро дороже. Это всего 2 процента от бюджета учреждения, но подорожание не остаётся без последствий.

ФРЕДЕРИК БУАРОН, генеральный директор Университетского больничного центра в Лилле: Мы говорим о суммах, несравнимых с общим бюджетом, но они оказывают огромное влияние на нашу прибыльность, поскольку издержки нашего центра растут.

Речи о том, чтобы сокращать сотрудников для снижения влияния счетов, и быть не может — как и о том, чтобы покуситься на комфорт пациентов. Поэтому Оливье нашёл решение.

ОЛИВЬЕ ЙЕГЕР, технический директор больничного комплекса: Если мы снизим температуру на один градус во всём кампусе, это немного. Но один градус в масштабах больничного центра Лилля — это минус 1,2 миллиона евро в счёте за электричество.

Были приняты и другие меры: отключить отопление за пределами палат и заменить половину освещения светодиодными светильниками.

Дата выхода в эфир 28 января 2023 года.