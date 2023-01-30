 

Bild сообщила, что ведомство федерального канцлера Германии тщательно фиксирует оплошности Бербок

30.01.2023, 6:00, Новости дня
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Хотя канцлер Германии Олаф Шольц публично не критикует главу МИД страны Анналену Бербок, его ведомство фиксирует ошибки министра, сообщил правительственный источник.

Сообщается, что в ведомстве федерального канцлера Германии ошибки Бербок «тщательно фиксируются». При этом Шольц считает, что не следует выступать с публичной критикой министров вне зависимости от степени своего раздражения, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

Bild указывает, что Бербок в последнее время не раз давала поводы для недовольства. Так, она призывала к скорейшему решению по вопросу поставок танков Украине, после чего ее ждал «серьезный разговор» с ведомством канцлера. Ее слова о том, что Германия не станет блокировать поставки танков также вызвали «бурное» недовольство. Сообщается, что между Шольцем и Бербок возникли разногласия из-за поездки канцлера в Китай, а также отказа Бербок участвовать в заседании франко-германского кабинета министров из-за семейного отпуска (позднее мероприятие отменила французская сторона).

Напомним, о разногласиях между Шольцем и Бербок заговорили почти сразу после того, как их правительство начало работу. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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