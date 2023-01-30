Financial Times сообщила о поддержке Германией и Францией идеи объявить КСИР террористической организацией

На встрече глав МИД стран Евросоюза Германия и Франция выступили за объявление иранского Корпуса стражей исламской революции террористической организацией, сообщили источники.

Ожидается, что в течение трех недель юридическая служба ЕС подготовит заключение о законности такого шага. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что это предложение поддерживают многие страны Евросоюза. При этом Париж хотел бы добиться признания террористами не всего КСИР, а ряда региональных подразделений, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

Если ЕС объявит КСИР террористической организацией, возобновление «ядерной сделки» с Ираном, скорее всего, будет невозможным. Боррель заявил: «Если иранский режим настолько плох, то мы должны попытаться избежать попадания ядерной бомбы в руки такого режима». Он признался, что не может предложить «другого способа, кроме как заставить работать» план по «ядерной сделке».

Напомним, депутаты Европарламента большинством голосов одобрили резолюцию с призывом к руководству Евросоюза включить КСИР в список террористических организаций. МИД Ирана назвал это предложение «выстрелом Европы себе в ногу».

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