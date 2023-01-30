Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Хойсген выступил за передачу Украине истребителей

Западным странам следует передать Украине истребители – например, американские F16 или самолеты советской разработки, которые поставлялись в ГДР, сообщил председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген.

Хойсген назвал такой шаг «адекватной» мерой по «защите» Украины от «атак россиян». Он утверждает, что поставки Киеву вооружений, включая танки и самолеты, не противоречит международному праву, передает РИА «Новости» со ссылкой на ARD.

По версии Хойсгена, поставки не делают Запад участником боевых действий, передает ТАСС.

В субботу советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев проводит переговоры о поставках авиации и дальнобойных ракет для ударов по территории России. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что обсуждение поставок Киеву самолетов продолжится в ближайшие недели.

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