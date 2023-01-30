Синди Кроуфорд, Джейн Фонда и другие: как постарели звезды фитнеса

Подтянутая и сексуальная фигура этих красавиц произвела

фурор в индустрии фитнеса, когда спорт людей интересовал больше, чем

липосакция. Видео тренировок при участии Синди Кроуфорд, Джейн Фонды, Дениз

Остин, Джиллиан Майклс многим помогли похудеть. Сейчас звездные тренеры

заслуженно считаются секс-символами прошлых лет.

Как постарели звезды фитнеса? Красиво! Доказательство — “мама аэробики” Джейн Фонда. Хотите верьте, хотите нет, но актрисе

исполнилось 85 лет. Хороша, ничего не скажешь.

Глядя на обворожительную Синди Кроуфорд сложно догадаться,

что ей ни много ни мало 56 лет. Грация, выдержанный стиль, отсутствие

перекаченных губ дорогого стоят.

Приятно взглянуть на артистку, которая совместила в

видеотренировках стриптиз и кардио. Кармен Электра сегодня выглядит на редкость

привлекательно. А ведь она уже разменяла шестой десяток.

Не отстает от Синди Кроуфорд и вышеупомянутых женщин Дениз

Остин. По-прежнему улыбчивая блондинка источает великую силу женственности

вопреки возрастным изменениям кожи. Морщины нисколько не портят облик фитнес-дивы,

которая в 65 лет дает фору молодым.

Строгая, но справедливая в своих тренировках Джиллиан Майклс

никому не дает спуску, в том числе самой себе. Оттого и лицо 48-летнего

голливудского тренера светится молодостью, а тело демонстрирует бодрость духа.

Возраст — только лишь цифры в паспорте, особенно,

когда не забываешь о спорте и ведешь здоровый образ жизни. Это лишний раз

доказывают фитнес-звезды минувших времен. Хотите выглядеть презентабельно и гордиться

своей внешностью? Берите пример с Синди Кроуфорд, Джейн Фонды, Кармен Электры,

Дениз Остин и Джиллиан Майклс.