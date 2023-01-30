Помощь Украине может понизить боеготовность армии США

Многие американские эксперты выражают беспокойство, что США не смогут и далее активно поддерживать Украину без ущерба для собственной боеготовности, пишет The Hill. Согласно анализу вашингтонского центра стратегических международных исследований, оборонная промышленность США не будет готова поддерживать Украину в случае гипотетического одновременного конфликта с Китаем. Кроме того, в армии США уже заметна нехватка определённых типов вооружений, таких как снаряды калибра 155мм.



AP

Возникает всё больше вопросов по поводу того, как долго ещё США смогут поддерживать Украину за счёт своих запасов, не затрагивая оборонительный потенциал страны, пишет The Hill. Издание напоминает, что с момента начала украинского кризиса Вашингтон уже выделил Киеву военную помощь на общую сумму в более чем $27 млрд.

Тем временем, некоторые эксперты начинают выражать беспокойство, отмечает издание. Согласно отчёту вашингтонского центра стратегических и международных исследований (CSIS), в случае возможного конфликта США с Китаем на почве Тайваня, американская военная промышленность не будет готова к параллельной с этим конфликтом поддержке Украины. Исходя из анализа CSIS, в случае начала конфликта вокруг Тайваня, США израсходуют свои запас высокоточных боеприпасов за неделю.

Автор отчёта Сет Джонс считает, что конфликт на Украине вскрыл серьёзные недостатки в оборонительной промышленности США, пишет The Hill. По мнению Джонса, в случае начала вооружённого конфликта американская оборонная промышленность просто не успеет перестроиться на военные рельсы.

Как пишет The Hill, после вывода американских войск из Афганистана США впервые за 20 лет оказались не вовлечены напрямую ни в один из мировых конфликтов. Этот фактор сказался на объёмах выпуска военной продукции: удар по оборонной промышленности также нанесла и пандемия коронавируса. При этом Джонс отмечает, что американские военные промышленники привыкли работать в условиях конфликтов малой интенсивности, которые наблюдались в последние годы в Ираке и Афганистане.

Издание напоминает, что ещё в ноябре прошлого года CNN сообщало о том, что американские запасы определённых типов вооружений (включая снаряды калибра 155 мм) «истощаются». В январе 2023 года сотрудник CSIS Майк Канкэйн заявил, что снаряды калибра 155 мм входят в список из 6 типов вооружений, которые армия США не сумеет восполнить в ближайшие три года. По словам Канкэйна, такая ситуация может привести к снарядному кризису на Украине.