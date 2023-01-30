Немецкой экономике предстоят годы «слабого роста»

В среднесрочной перспективе немецкую экономику ждёт фаза «слабого роста», пишет Das Erste, ссылаясь на исследование ряда немецких экономических институтов. В исследовании говорится, что основная причина ослабления экономики заключается не в украинском кризисе и не в пандемии, а в нехватке рабочих рук, бюрократизации и сохраняющейся сильной зависимости от углеводородов.



AP

Немецкой экономике предстоит многолетняя фаза «слабого роста», пишет Das Erste, ссылаясь на исследование, проведённое немецким институтом экономических исследований, институтом мировой экономики, институтом экономических исследований имени Лейбница и мюнхенским институтом экономики. Согласно исследованию, рост экономики ФРГ в среднесрочной перспективе будет составлять менее 1% в год, что является куда более медленным темпом, чем в последние 30 лет.

По словам экономиста Марселя Фратчера, причина столь низких темпов роста заключается, в том числе, в снижении числа занятых и нехватке рабочих рук, а также в ряде экономических и политических просчётов. Фратчер подчеркнул, что ситуация с перспективами экономического роста мало связана с кризисом на Украине или пандемией коронавируса. В качестве одного из главных провалов Фратчер назвал неудачный энергопереход, из-за чего Германия по-прежнему сильно зависит от импорта дорогих углеводородов. Кроме того, значительную негативную роль сыграли излишняя бюрократизация, а также недостаточная инвестиционная активность немецкого правительства.

В исследовании отмечается, что за последние 30 лет средний годовой рост немецкой экономики составлял около 1,4%, пишет Das Erste. Теперь же, согласно подсчётам, до 2027 года экономика Германии будет расти лишь на 0,7% в год. В мюнхенском институте экономики отметили, что в ближайшие годы постепенно начнёт выходить на пенсию немецкое поколение бэби-бума, которое не сможет быть в полном объёме заменено последующими поколениями. В результате, темп экономического роста может снижаться даже до 0,5% в год.