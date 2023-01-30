Без победы, но «с честью»

Как США выходили из войны во Вьетнаме. 50 лет назад было подписано Парижское соглашение о восстановлении мира.

Полвека назад было подписано Парижское соглашение о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме. Ни прекращения, ни восстановления оно не несло, и это было очевидно подписантам. Оно было лишь формой выхода Америки из войны с наименьшей потерей лица.

Вязываясь в войну, американцы преследовали мессианские геополитические цели. Цель вьетнамских коммунистов была предельно проста: объединить свою страну, завершить создание своего государства. Она была достигнута спустя два года не через национальное примирение и инклюзивный процесс, предусмотренные соглашением, а через военную победу.

Опыт вьетнамской войны через подкорковое сознание американских политиков отзывается эхом в XXI веке. Войны, в которых ранее участвовали Соединенные Штаты, особенно Вторая мировая, велись по принципу «победитель получает все» — окончательная победа или поражение. Война во Вьетнаме была принципиально иной. По сути, прокси-театром большой холодной войны с коммунистическими колоссами — СССР и Китаем, первый из которых был сравнимой с США ядерной державой.

Но ни тот, ни другой прямо не вступали в войну, всемерно помогая Ханою. В событиях 2022 года посреди Европы — иная картина, ядерный риск оказался ближе.

Во Вьетнаме Америка одержала победы в каждом большом сражении, потери ее противника были несравнимо тяжелее ее потерь. Но войну она проиграла. За лесом глобального противостояния не разглядели дерева. За угрозой мирового коммунизма не увидели утверждающуюся нацию, которая отчаянно сопротивлялась. Тем более — получая мощную поддержку извне и симпатии во всем мире.

«Рождественские» бомбардировки

Ханой, январь 1973 года. С веранды особняка на тихой улочке Као Ба Куат открывается камерный вид. Внизу — дворик с бетонной крышей четырехместного бомбоубежища, выкопанного в разгар войны для представительства советского телеграфного агентства, но оказавшегося бесполезным из-за заполнивших его подпочвенных вод. Слева — солдат перед будкой охраны посольства Северной Кореи, который заодно приглядывал и за нашими воротами, а в бомбежки прятался в бетонном стакане со съемной крышкой, врытом в землю посреди тротуара. Крышку, правда, не закрывал и отчаянно отстреливался из табельного калашникова от американских F-4.

Ровно напротив — скромный зеленый двор большой семьи президента Демократической Республики Вьетнам Тон Дык Тханга — формального преемника вождя вьетнамской нации Хо Ши Мина. Оттуда к нам заходит один из его зятьев Куан (в переводе с вьетнамского — «мандарин»), который дружит с моим секретарем Даком. Оба бегло говорят по-русски. В стране, где все военная тайна, это почти инсайд.

Новый год встретили, естественно, под разговоры об ужасных «рождественских» бомбардировках и перспективах мирного соглашения с Америкой. Все устали от войны, но, казалось, вьетнамцы на севере страны готовы ее продолжать до объединения с Южным Вьетнамом.

Определенно эту мысль выразил и премьер-министр Фам Ван Донг, когда устроил в президентском дворце новогоднюю встречу с иностранной прессой. Собственно, нас было около десятка, в основном корреспонденты из соцстран. Особенно долго премьер беседовал с Торавалем и дю Саблоном из Франс Пресс. По-французски, четко расставляя слова: «Видите ли, мой друг Тораваль…» Старик больше доверял им, когда хотел быть услышанным «на той стороне».

Заседании Женевской мирной конференции во Дворце Наций. Швейцария, 21 июля 1954 года. Фото: AP / East News

В 1954 году он был главой вьетнамской делегации на Женевских переговорах и подписывал соглашение об окончании войны с французами. Надежного мира оно не принесло. Вьетнам остался разделенным. «Временно», но его воссоединение с помощью выборов не представлялось реальным. Коммунисты на бумаге соглашения получили меньше, чем добились на поле боя.

Теория домино

После Женевы США взяли курс на замену Франции в качестве противовеса коммунистической экспансии во Вьетнаме. При этом США выполняли заявленную миссию. Почти двадцать лет сменявшие друг друга президенты твердили о теории домино Гарри Трумэна: мол, как только коммунисты установят власть в одной стране Юго-Восточной Азии, то один за другим падут некоммунистические режимы в остальных.

ЦИТАТЫ

ДУАЙТ ЭЙЗЕНХАУЭР В 1954 ГОДУ:

«Стратегически захват Южного Вьетнама коммунистами принес бы их власть на несколько сотен миль в доселе свободный регион <…>. Потеря Республики Вьетнам (Южного Вьетнама) будет иметь тяжелые последствия для нас и для свободы».

ДЖОН КЕННЕДИ (ЕЩЕ ДО НАЧАЛА ОГРАНИЧЕННОЙ СПЕЦОПЕРАЦИИ НА ЮГЕ ВЬЕТНАМА):

«Если Южный Вьетнам исчезнет как самостоятельное государство, это не только даст китайцам новые выгоды от географического положения их страны и позволит им вторгнуться с отрядами партизан в Малайю, но и создаст впечатление, будто в Юго-Восточной Азии в дальнейшем будут доминировать Китай и коммунисты».

ЛИНДОН ДЖОНСОН (В РАЗГАР ВОЙНЫ):

«Я не намерен терять Вьетнам. Я не собираюсь быть президентом, который позволит Юго-Восточной Азии пойти по пути Китая…»

За повод для войны «продавали» умозаключения о неминуемой и фатальной угрозе со стороны внешней силы. «Если бы мы не стали действовать, то они бы…», «они первыми начали» и т.п.

Прогноз оказался алармистским. Обстановка в мире с годами менялась, как и старые представления о том, в каком направлении она может меняться. Цель становилась все более размытой, а цена, которую Америка платила, все менее соизмеримой. Следующий за Джонсоном президент Никсон публично назвал теорию домино ошибочной и несостоятельной.

Президент Линдон Джонсон беседует с президентом Вьетнама Нгуен Ван Тхиеу. Фто: East News

«Где-то там»

Мирные переговоры в Париже начались еще при Джонсоне, которому недовольство американцев войной в итоге стоило президентского кресла. Сначала граждане США в массе своей одобряли, что где-то в Азии их страна дает отпор коммунистам. Но в начале весны 1968 года, на вьетнамский Новый год, те, рассчитывая на народное восстание против проамериканского режима, нарушили праздничное перемирие и развернули генеральное наступление на города Южного Вьетнама.

Тетское (новогоднее) наступление принято считать переломным моментом войны.

Вооруженные силы Национального фронта освобождения Южного Вьетнама (НФОЮВ, известного на Западе как «вьетконг») атаковали города и провинциальные центры Юга, в том числе столицу Сайгон, даже проникнув на несколько минут в американское посольство. Части северовьетнамской армии и партизаны около трех недель удерживали бывшую императорскую столицу Хюэ.

Народного восстания не случилось, сайгонская администрация президента Нгуен Ван Тхиеу осталась у власти и даже укрепилась, американская военная инфраструктура серьезно не пострадала, а НФОЮВ понес настолько большие потери, что уже не смог восстановить свой прежний потенциал.

Однако если в военном плане наступление войск Северного Вьетнама и партизан завершилось провалом, то в психологическом стало поражением США.

Вьетнамская война была первой «войной на экранах телевизора». Наступление широко освещалось средствами массовой информации. И не «военкорами», а журналистами разных СМИ. Американское общественное мнение потеряло веру в успехи США, в возможность победы во Вьетнаме. Общественное одобрение действий Джонсона в войне упало с 40 до 26 процентов. И тогда он объявил о намерении начать мирные переговоры с противником и о своем решении не баллотироваться на президентских выборах в ноябре 1968 года.

На выборах победил республиканец Ричард Никсон, начав кампанию под лозунгом «мир с победой», а потом поменяв его на «мир с честью». Он обещал приступить к вьетнамизации войны, чтобы вьетнамцы на Юге сами разбирались с коммунистами при материальной помощи Америки.

В июле 1969 года начался планомерный вывод войск США, численность которых достигала на пике войны 485 600 человек. К декабрю 1971 года их останется 156 800.

«Нас там нет»

Переговоры в Париже, по существу, не шли. Уйма времени потрачена на согласование состава участников, формы стола и рассадки, на обмен пропагандистскими заявлениями и на прочий пиар. Вашингтон и Ханой решили параллельно установить более деловой двусторонний контакт. Первые два года держали его в тайне.

Ханой настаивал, что на юге Вьетнама против американцев и сайгонского режима воюют не его регулярные войска, а повстанцы и партизаны («нас там нет»). Американцы и Сайгон отказывались разговаривать с «повстанцами», а Ханой не признавал Республику Вьетнам — «американскую марионетку». Наконец нашли форму. Начатые в 1969 году переговоры были четырехсторонними: США, Северный Вьетнам, проамериканская Республика Вьетнам и созданное Ханоем на основе НФОЮВ Временное революционное правительство Республики Южный Вьетнам (ВРП РЮВ), которое признали только соцстраны.

Все понимали, что война идет между коммунистическим Вьетнамом и США, и настоящий торг велся параллельно между членом политбюро Ле Дык Тхо и советником президента Генри Киссинджером.

В то время как на официальных четырехсторонних переговорах главой делегации Северного Вьетнама был поэт с романтическим псевдонимом Суан Тхюи («Вешние воды»).

Генри Киссинджер и представитель Ханоя Ле Дык Тхо (слева) обмениваются рукопожатием после совещания в пригороде Сен-Ном-ла-Бретеш, 12 июня 1973 года. Фото ASSOCIATED PRESS

Война продолжалась, то затихая, то разгораясь. Ханой развивал военно-транспортную систему «тропа Хо Ши Мина», протянувшуюся на юг по обе стороны границ Вьетнама с Лаосом и Камбоджей. 30 марта 1972 года началось новое генеральное наступление войск Северного Вьетнама в Южном, которое вошло в историю как «Пасхальное». Северовьетнамские войска на Юге насчитывали около 125 тысяч человек и впервые с начала войны были усилены несколькими сотнями танков.

В ответ США развернули операцию Linebacker («Полузащитник»): массированные бомбардировки инфраструктуры Северного Вьетнама. Никсон торопился.

Он шел на второй президентский срок с обещанием совсем вывести войска из Вьетнама. На фоне роста антивоенных настроений в Америке успех северовьетнамского наступления мог бы завершить войну на невыгодных условиях.

Группа истребителей SAM Hunter ВВС США из 388-го тактического истребительного авиаполка заправляется топливом по пути в Северный Вьетнам для нанесения удара во время операции «Полузащитник» в октябре 1972 года. Фото: Википедия

На этот раз стремление договориться было обоюдным. Пасхальное наступление коммунистов выдохлось и в целом было неудачным. Войска Ханоя на Юге контролировали только малолюдные территории и ни одного провинциального центра. Лидеры Северного Вьетнама косо смотрели на «разрядку» и сближение Вашингтона с Москвой и Пекином. Добиться успеха на Юге со временем было бы все труднее. Надо дать американцам как можно скорее уйти «с честью».

Прорыв

После 8 октября на переговорах произошел прорыв, и стали обсуждать уже конкретную дату подписания мирного соглашения. Американцы допустили, что вывод их войск может начаться сразу после прекращения огня, не дожидаясь вывода с Юга северовьетнамских войск. Глава сайгонской администрации Тхиеу, прекрасно сознавая, чем это грозит, был взбешен, потребовал у Никсона изменить проект, и американская делегация предложила поправки, неприемлемые для Ханоя.

В середине декабря представители Северного Вьетнама демонстративно отказались от продолжения переговоров. Ле Дык Тхо вернулся из Парижа в Ханой через Москву и Пекин, проведя там консультации.

Вьетнамцы сочли, что их просто дурят, и опубликовали секретный текст согласованного с американцами документа.

Президент Ричард Никсон во время посещения Первой пехотной дивизии армии США во Вьетнаме, июль 1969 года. Фото: East News

Планы рушились. Никсон уже избран на второй срок, в январе — инаугурация. Чтобы заставить делегатов Ханоя вернуться за переговорный стол и заверить Сайгон в незыблемой поддержке, он увеличил военные поставки режиму, обещал ему вступиться в случае, если коммунисты нарушат будущее мирное соглашение. А также дал команду начать кампанию воздушных бомбардировок Северного Вьетнама (Linebacker II) — самых мощных за всю войну. С применением стратегических В-52 и коврового бомбометания.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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