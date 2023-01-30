 

Джонсон в документальном фильме «Путин против Запада» рассказал о разговоре с президентом России перед СВО

30.01.2023, 4:35, Новости дня
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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал о разговоре с главой российского государства Владимиром Путиным, состоявшемся перед началом специальной военной операции РФ на Украине.

Речь идет о телефонном разговоре, который состоялся 2 февраля 2022 года после визита Джонсона на Украину. О беседе Джонсон рассказал в трехсерийном документальном фильме «Путин против Запада» (Putin vs the West), первый эпизод которого будет показан Би-би-си вечером 30 января, передает ТАСС со ссылкой на Daily Mail и Daily Telegraph.

Джонсон заявил, что разговор был «очень долгий» и «максимально экстраординарный». По версии Джонсона, Путин пытался внушить ему страх в ответ на предупреждения о недопустимости начала военных действий. 

«Он сказал: «Борис, вы говорите, что Украина не вступит в НАТО в скором времени. О каком именно времени идет речь?». И я сказал: «Она не вступит в НАТО в обозримом будущем. Вы прекрасно это знаете», – сообщил Джонсон, добавив, что вступление Украины в НАТО было маловероятным из-за сопротивления Берлина и Парижа.

По словам Джонсона, он дал понять Путину, что начало военных действий станет «полной катастрофой», вызовет санкции и приближение НАТО к границам России, а Киев сможет рассчитывать на поддержку Великобритании. 

Напомним, Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Изначально Киеву выдвигались требования признать воссоединение Крыма с Россией, а также независимость ДНР и ЛНР. Кроме того, был ряд политических условий.

Позднее из-за позиции Украины географические задачи СВО расширились. Поскольку жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей проголосовали за воссоединение с Россией, Россия согласилась вернуть эти регионы в состав нашей страны.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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