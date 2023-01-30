 

Sky News сообщил об отказе генерала США в разговоре с Уоллесом считать британскую армию силой высшего уровня

30.01.2023, 4:35, Новости дня
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Высокопоставленный американский генерал в частном порядке сообщил главе минобороны Великобритании Бену Уоллесу, что британская армия не может считаться боевой силой высшего уровня, сообщили источники в оборонной сфере.

Генерал отнес к высшему уровню армии США, России, Китая и Франции, ко второму – армии таких стран, как Германия или Италия. По его мнению, у Великобритании «нет первого уровня», она «едва ли» находится на втором, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

Указывается, что нынешний глава британского правительства Риши Сунак может провалить роль «премьер-министра военного времени», если не будут приняты такие меры, как увеличение оборонного бюджета.

Напомним, британские вооруженные силы столкнулись с нехваткой военнослужащих. Начальник генштаба сухопутных войск Великобритании Патрик Сандерс признал ослабление армии после передачи танков Украине. Бывший глава генштаба Великобритании Ричард Даннат заявил о непригодности британской армии для боевых действий.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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